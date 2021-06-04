HarmonyOS Güncellemesi Alacak Telefonlar Neler?

Huawei'den HarmonyOS güncellemesi alacak telefonlar ile ilgili yeni bilgiler geldi. Şirket, çarşamba günü yapmış olduğu açıklamada mevcut işletim sistemi Android olan akıllı telefonlardan hangilerinin yeni işletim sistemine geçeceğini açıkladı.

HarmonyOS Güncellemesi Alacak Telefonlar Nelerden Oluşuyor?

Şirket, çarşamba günü yaptığı açıklamada şu anda Android işletim sistemini kullanan yaklaşık 100 cihazı HarmonyOS'e güncelleme planını duyurdu. Şirketin hedeflerinde şimdilik 100 milyondan fazla aktif HarmonyOS kullanıcısı elde etmek var.

Huawei P40 serisi, Mate 40 serisi, Mate 30 serisi ve MatePad Pro gibi belirli tabletler bu ay içerisinde Android'den HarmonyOS'e geçiş yapacak. Katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs kullanıcıları için HarmonyOS güncellemesi ise yaz aylarında gelecek. 2021'in son çeyreği ise Huwaei P30 serisine özel olarak ayrıldı.

Huawei Mate 20 X, Mate X, Mate 9 ve P10 cihaz sahipleri de HarmonyOS güncellemesinden yararlanabilecek kişiler arasında yer alıyor ancak bu güncellemenin 2022 yılına kadar gelmesi beklenmiyor. Daha da önemlisi, bu yeni güncelleme sadece Çin'deki kullanıcılara özel olarak sunulacak. Avrupa ve diğer bölgelerde yer alan Huawei kullanıcıları ise en azından kısa bir süreliğine Google hizmetleri içermeyen Android ile yola devam etmek zorunda kalacak.

Huawei'in planlarının değişip değişmeyeceği elbette ki henüz açıklığa kavuşmuş değil fakat şu aşamada şirktin Google hizmetlerinin kullanılmadığı Çin'deki Huawei kullanıcılarını elinde tutması gerekiyor. Bu özellikle Huawei'in akıllı telefon pazarındaki konumunun zarar görmemesi için büyük bir önem taşıyor. Şirket için Çin'deki kullanıcıların bu kadar önemli olması ise Çin'in dışındaki kullanıcıların Google hizmetlerini kullanabilmek için rakip cihazlara geçme fikrine oldukça sıcak bakmasından kaynaklanıyor.

Sonuç olarak Huawei, Google'ın Android sürümüne yakın zamanda erişilemeyeceği gerçeğini kabullenmiş durumda. Şirket bu nedenle HarmonyOS ile ilgili çalışmalarına ciddi bir hız kazandırdı ve şu andan itibaren geri dönmek ya da çalışmalarının hızını biraz azaltmak gibi bir düşüncesi de yok.

Sizin Huawei'in işletim sistemi ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizce Google'ın işletim sistemine yeterince iyi bir alternatif olabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.