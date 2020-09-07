HarmonyOS İşletim Sistemli İlk Akıllı Telefon Ne Zaman Çıkacak? İşte Detaylar

Huawei, geçtiğimiz yıl düzenlediği Geliştirici Konferansı'nda kendi işletim sistemi HarmonyOS'u tanıtmıştı. HarmonyOS işletim sistemi tanıtıldıktan sonra ilk akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı merak edilmeye başlanmıştı. Huawei CEO'su tarafından bir açıklama geldi.

HarmonyOS'a Sahip İlk Akıllı Telefon Ne Zaman Çıkacak?

GSM Arena'nın aktardığı habere göre, Huawei CEO'su Richard Yu, 2021 yılında Huawei'nin HarmonyOS tarafından desteklenen ilk telefonunu tanıtacağını söyledi. 10 Eylül 2020 Perşembe günü HarmonyOS işletim sisteminin ikinci bir sürümünü tanıtılacağı söylenmekte.

İşletim sistemi tarafından desteklenen birkaç yeni cihaz yakında duyurulacak. HarmonyOS'u çalıştıran ilk akıllı saatin bu yılın sonuna kadar görücüye çıkması da bekleniyor. Şu anda Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sisteminin nasıl göründüğüne dair bir görsel bulunmuyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamalarda HarmonyOS'un akıllı telefon, akıllı hoparlör, bilgisayar, akıllı saat, kablosuz kulaklık, araba ve tablet olmak üzere tüm cihazlarda kullanılabileceği söylenmişti ve Richard Yu, HarmonyOS'un kilobayttan gigabaytlara kadar değişen RAM boyutlarını desteklediğini belirtmişti.

HarmonyOS işletim sistemi hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizler HarmonyOS işletim sistemi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!