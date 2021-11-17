Harry Poter 20. Yıl Özel Bölümü Geliyor

Çok sevilen fantastik film serisi Harry Potter'da yer alan oyuncular, Harry Potter 20. yıl özel bölümü için Hogwarts'ta buluşacaklar. Serinin yirminci yılına özel olarak çekilecek tek bölümlük "Special'da", ana karakterler Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint da yer alacak.

Harry Potter kitap serisi, ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürülmüştü. Yayınlanmasının hemen ardından çok satanlar arasına giren kitap, tam bir fenomen haline dönüşmüştü. 16 Kasım 2001 tarihinde ise ilk film Harry Potter ve Felsefe Taşı beyaz perde ile buluşmuştu. 13 Temmuz 2011'e kadar serinin tam tamına sekiz farklı filmi vizyona girmiş ve yüz milyonlarca kişiyi sinema salonlarına çekmeyi başarmıştı.

Bugün yapılan açıklama ile 1 Ocak 2022 tarihinde HBO Max ekranlarında yayınlanacak Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts duyuruldu.

Harry Potter 20. Yıl Özel Bölümü Duyuruldu

Variety isimli internet sitesine açıklamalarda bulunan ilk iki filmin yönetmeni Chris Columbus, bütün oyuncuların buluşacağı özel bölüm için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Yönetmen yaptığı açıklamalarda özel bölümde Radcliffe, Watson ve Grint gibi ana karakterleri canlandıran oyuncuların yanı sıra sekiz filmde yer alan tüm oyuncuların bulunacağını aktardı. 2011 yılından bu yana Hogwarts çekimlerinde kullanılan mekana hiç gitmeyen film ekibinin, özel bölüm için tekrar aynı yerde buluşacakları da söylenenler arasında yer aldı.

Özel bölümde görünecek oyuncuların listesi ise şöyle sıralandı: Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, Imelda Staunton, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Mark Williams, Matthew Lewis, Ian Hart ve Evanna Lynch.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts isimli bölümde, filmin nasıl çekildiğine dair röportajlar yer alacak. Ayrıca daha önce görmediğimiz ve duymadığımız bilgilere yer verilecek. Yine Harry Potter film serisinin hayranlarının hafızalarını tazeleyecek kimi detaylar da kullanılacak.

Özel bölüme dair ilk görüntüler 28 Kasım'da ortaya çıkacak. Özel bölüm ise 1 Ocak tarihinde HBO Max üzerinden izlenebilecek. Ayrıca tekrar yayını da Cartoon Network ve TBS üzerinden 2022 yılında, Fantastic Beasts'in vizyona girmesinden hemen önce tekrar gösterilecek.