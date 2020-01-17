Harry Potter Çakması Büyücü Kedi Satışta: 2 Milyon TL

Rusya'da yaşayan George isimli bir vatandaş, iyileştirici güç ve rüyalara girme gibi yeteneklere sahip olduğunu iddia ettiği kedisini satışa sundu.

Gün geçmiyor ki garip şeyler yaşanmasın.

20 Milyon Ruble

Bundan yaklaşık iki yıl önce Chelyabinsk bölgesinde bir şifacının mezarının yanında bu kediyi bulduğunu söyleyen George, "Kedi hayatımı kökten bir şekilde değiştirdi. Ama iyiye doğru." dedi. "Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir sorunum olsa, aynı gün her şeye açıklık getirilen bir rüya görüyorum."

This Russian cat with magical healing powers could be yours for the low price of $320,000 https://t.co/36PIgq2kKi — The Moscow Times (@MoscowTimes) January 17, 2020

Hayvanın oldukça sağlıklı olduğunu ve aşılarının tamamen yapıldığını belirten kedi sahibi, bununla ilgili bir sorun olmadığını da dile getirdi.

İyileştirici güce sahip bir hayvanın aşıya ihtiyaç duyması da ayrı bir detay olarak dikkatimi çekti.

"İki gün önce kedim bana satılması gerektiğini söyledi. Birisinin gerçekten buna ihtiyacı var. Parayı hayır işleri için kullanacağım." dedi. Bu arada ilanda belirtilen 20.000.000 Rus Rublesi ki bu da yaklaşık olarak 1.920.000 TL ediyor. Ancak ilan sahibi bu fiyatın dikkat çekmek amacı ile sembolik olarak konulduğunu ve pazarlık payının olduğunu söyledi.