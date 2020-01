Harry Potter Çakması Büyücü Kedi Satışta: 2 Milyon TL

Rusya'da yaşayan George isimli bir vatandaş, iyileştirici güç ve rüyalara girme gibi yeteneklere sahip olduğunu iddia ettiği kedisini satışa sundu.

Gün geçmiyor ki garip şeyler yaşanmasın.

Bundan yaklaşık iki yıl önce Chelyabinsk bölgesinde bir şifacının mezarının yanında bu kediyi bulduğunu söyleyen George, "Kedi hayatımı kökten bir şekilde değiştirdi. Ama iyiye doğru." dedi. "Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir sorunum olsa, aynı gün her şeye açıklık getirilen bir rüya görüyorum."

