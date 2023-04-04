Harry Potter Dizisi Geliyor: Peki Hangi Platformda Yayınlanacak?

Son Harry Potter filminin vizyona girmesinin üzerinden on yıldan biraz fazla bir süre geçtikten sonra nihayet devam hikâyesini bir kez daha anlatmanın zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bloomberg'den Lucas Shaw'un haberine göre HBO, J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisini yeni bir TV dizisi olarak yeniden başlatmak üzere anlaşmaya varmak üzere.

Habere göre dizi, serinin her bir romanını bir televizyon sezonuna uyarlayacak. TV sezonları, diziye kitaplardaki Büyücülük Dünyası'na dalmak için daha fazla alan sağlayacak ve 2001'de Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın gösterime girmesiyle başlayan orijinal filmlerden daha az kesintiye ihtiyaç duyulacak.

HBO, Harry Potter Dizisi Çalışmalarına Başladı

Bu plan, HBO'nun ana şirketi Warner Bros Discovery'nin en büyük markalarından bazılarını yeniden başlatma girişiminin bir parçası. Bu strateji birkaç ay önce James Gunn ve Peter Safran'ın DC stüdyolarını devraldığının duyurulmasıyla başladı ve birkaç hafta önce J.R.R. Tolkien'in klasik kitaplarını 20 yıl sonra ilk kez ekrana getirecek Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yeniden başlatılacağı haberiyle devam etti.

Harry Potter evreni, son derece başarılı video oyunu Hogwarts Legacy'nin Şubat ayında piyasaya sürülmesi de dâhil olmak üzere inanılmaz derecede popüler olmaya devam ederken, serinin yaratıcısı J.K. Rowling transfobik açıklamaları nedeniyle tartışmalara saplanmış durumda.

Rowling'in bu yeni diziye ne kadar dâhil olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, Bloomberg'in haberine göre Warner Bros Discovery CEO'su David Zaslav ve HBO CEO'su Casey Bloys, Rowling'i HBO'da ve internette yayınlanacak yeni dizinin yapımcılığına izin vermesi için ikna etmek zorunda kaldı.

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