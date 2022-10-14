Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane Hayatını Kaybetti

J. K. Rowling'in ünlü fantastik eseri Harry Potter'ın film uyarlamasında Hagrid karakterini canlandıran Robbie Coltrane, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı oyuncu son iki yıldır yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastanede yatmaktaydı.

James Bond ve Cracker filmlerinde canlandırdığı rollerle tanınan Robbie Coltrane, 2002 yılında kadrosunda bulunduğu Harry Potter: Felsefe Taşı filmiyle dünya çapında üne kavuşmuştu. Filmin büyük bir başarıya ulaşmasının ardından serinin diğer filmlerinde de görev yapan Robbie Coltrane, Harry Potter hayranlarının saygısını ve sevgisini kazandı.

Robbie Coltrane: "Hagrid Yaşamaya Devam Edecek!"

Kısa sürede hem sosyal medyada hem de internette büyük yankı uyandıran haber, ünlü oyuncunun sevenlerini yasa boğdu. Bugün menajeri Belinda Wright tarafından yapılan açıklamaya göre Robbie Coltrane, İskoçya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"Harry Potter filmlerini 50 yıl sonra izlemeniz mümkün... Ne yazık ki ben olmayacağım ama Hagrid yaşamaya devam edecek!" -Robbie Coltrane

Sinemaya verdiği katkılarla arkasında büyük bir miras bırakan Robbie Coltrane, yakın zamanda düzenlenecek olan törenle birlikte sonsuzluğa uğurlanacak. Ünlü oyuncu, ölmeden önce söylediği sözlerle şimdi bile milyonlarca insana ilham olmayı başarıyor.