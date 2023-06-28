Harry Potter Magic Awakened Oyunu Çıktı

Fantastik kurgu alanında kült bir film serisi olan Harry Potter’ın yeni oyunu Magic Awakened piyasaya sürüldü. Yaklaşık üç ay önce deneme testlerine başlayan oyun bugün itibariyle herkese açıldı.

Harry Potter Yeni Oyununu Tanıttı

Büyücülük dünyasında geçen, klasik serüven oyunu ücretsiz bir şekilde oynanabilir. Roleplay oyunu olarak adlandırılan Harry Potter Magic Awakened, tek oyunculu moduna ek olarak büyücü düelloları şeklinde oynanabilen çok oyunculu özelliği de oynama imkanı sunar.

Piyasaya sürülen oyunun kurgusu Hogwarts Savaşı'ndan sonraki yılları kapsıyor. Oyuncular bu oyun içerisinde büyücülük eğitiminin tüm kademelerini deneyimleyebilecek. Orijinal seriden tanıdık yüzlerin yer alacağı Harry Potter serisinde oyuncuları sürükleyici bir hikaye bekliyor.

Harry Potter’ın kitaplarında yer aldığı gibi oyuncular seviye atladıkça büyüleri öğrenecekler, fakat küçük bir değişiklikle birlikte. Oyunun bu serisinde büyüler kartlar ile yapılacak. Harry Potter Magic Awakened oyunu 70'den fazla büyü içeriyor. Bu büyüler oyuncuların serüven içerisinde yaşayacağı durumlar sonrasında ortaya çıkacak.