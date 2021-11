Harry Potter Serisi Yeniden mi Çekilecek? Ünlü Yönetmenden Açıklama!

Harry Potter serisi yeniden ele alınacak mı? İlk iki Harry Potter filminin yönetmenliğini üstlenen Chris Columbus, bütün dünyada çok beğenilmiş film serisini yeniden ele almak ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü yönetmen Columbus, sinema dünyasının başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiş Harry Potter filminin yeniden çekilmesinin bir anlamı olmadığını söyledi.

İlk iki Harry Potter filmini yöneten Chris Columbus, tüm dünyada sevilen serinin yeniden ele alınması gerektiği fikrine katılmadığını dile getirdi. Seri, 8 filmin yayımlanmasının ardından, Joanne Kathleen Rowling'in ilk Harry Potter romanını yayımlamasından 24 yıl sonra yani 2011 yılında sona kavuştu.

Serinin sona ermesinden bu yana geçen süre içinde Ölüm Yadigârları olayından 19 yıl sonra Harry ve Ginny'nin ebeveynlik yaptığını gösteren başarılı bir teatral uyarlama yapıldı.

Seri her ne kadar başarılı olduğunu birçok kez kanıtladı ve son zamanlarda çok yaygın hale gelen yeniden yapımlarla birlikte Harry Potter hayranları tarafından bir istek dile getirilmeye başlandı. Hayranlar, seriyi baştan ele almanın iyi bir fikir olabileceğini dile getirdi.

7 Kasım 2021 itibarıyla 63 yaşında olan ünlü yönetmene filmlerin yeniden çekilip çekilmeyeceği ve yeniden çekilmelerinin gerekip gerekmediği soruldu. Yönetmen ise şu şekilde yanıt verdi:

“İlk soruya cevap veremem… Bilmiyorum. Hollywood'un içinde yaşadığımız bu versiyonunda herkes her şeyi yeniden yapıyor ve her şeyi yeniden ele alıyor. Demek istediğim, Evde Tek Başına yeniden ele alınıyor. Peki, amaç ne? Film zaten var, o filmle yaşayalım. The Wizard of Oz'u yeniden çekmemizin bir anlamı yok, hiçbirimiz için klasik filmleri yeniden çekmenin bir anlamı yok. Orijinal bir şey yapın çünkü daha fazla orijinal malzemeye ihtiyacımız var. Yani bir şeyleri yeniden yapmanın anlamı yok."