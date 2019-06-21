Harry Potter: Wizard Unite, Android ve iOS Platformuna Sunuldu

Pokemon Go’nun arkasındaki ekip tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik oyunu Harry Potter: Wizard Unite, bugün itibarıyla Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu.

San Francisco merkezli yazılım geliştirme şirketi Niantic’in WB Games ile birlikte geliştirdiği artırılmış gerçeklik mobil oyunu Harry Potter: Wizard Unite, Android ve iOS platformundaki macerasına resmen başladı.

Şu an için yalnızca ABD ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılara sunulan oyun, önümüzdeki haftalarda diğer ülkelerde de indirilmeye açılacak.

Oyun, Harry Potter evrendeki unsurları gerçek dünyaya yerleştirmek için artırılmış gerçeklik ve GPS özelliğini kullanıyor. Oyuncular, aynı Pokemon Go’da olduğu gibi, gerçek dünyayı keşfedilebilecek, sihir belirtileri arayabilecek ve yol boyunca ikonik Harry Potter karakterleri ile karşılaşacaklar.

Harry Potter: Wizard Unite Nasıl Oynanır?

Oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki büyülü eserlere ve yaratıklara dağılmış büyük bir olay olan Calamity'nin gizemini çözmekten sorumlu “Statute of Secrecy Task Force” ile çalışan yeni bir sihirbaz olarak görev alacaklar. Gizemli bir olayı keşfettiğinizde, büyüyü kırmak ve ait olduğu yere geri göndermek için ekranınızdaki simgeleri izlemeniz gerekecek.

Harry Potter: Wizard Unite, kült serideki bazı ünlü yerlere girmenize olanak tanıyacak. Bu anlamda oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanan artırılmış gerçeklik oyunu, ücretsiz olması sebebiyle şimdiden gönülleri feth etmiş durumda. Tabii, oyun içinde Pokemon Go’da olduğu gibi uygulama içi satın alımların olduğu bilgisini de araya sıkıştıralım.