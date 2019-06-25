Harry Potter: Wizard Unite Oyunundan 1,1 Milyon Dolarlık Açılış

Pokemon Go’nun yaratıcıları tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik mobil oyunu Harry Potter: Wizard Unite, ilk hafta sonunda 1,1 milyon dolar gelir elde etti.

San Francisco merkezli yazılım geliştirme şirketi Niantic ile Warner Bros.'un video oyunu yapım kolu WB Games tarafından geliştirilen Harry Potter: Wizard Unite, 21 Haziran Cuma günü Android ve iOS kullanıcılarına sunulmuştu.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde ikonik Harry Potter karakterlerini gerçek dünyanın bir parçası yapan oyun, bu anlamda Niantic’in 2016 yılında çıkardığı fenomen oyunu Pokemon Go ile benzer bir yaklaşımı benimsiyor.

Analiz şirketi Sensor Tower 'ın paylaştığı verilere göre Harry Potter: Wizard Unite, ilk hafta sonunda 1,1 milyon dolar kazanç sağladı. Oyunun bir ay içinde 10 milyon dolardan fazla kazanacağını tahmin eden Sensor Tower, ilk gün kazancının 300 bin doların üzerinde olduğunu söyledi.

Buna karşılık Pokemon Go, ilk dört gününde 28 milyon dolar kazanırken, bir ayın sonunda ise toplam 206 milyon doları kasasına koymuştu.

Android ve iOS kullanıcıları, Harry Potter: Wizard Unite’i ücretsiz bir şekilde telefonlarına indirebiliyor; ancak oyun içinde Pokemon Go’da olduğu gibi uygulama içi satın alımlar bulunuyor.

Sensor Tower, ilk hafta sonunda elde edilen 1,1 milyon dolar gelirin yüzde 88’inden fazlasının ABD’li oyunculardan geldiğini söyledi. Bununla birlikte, Harry Potter: Wizard Unite, henüz Japonya ve Güney Kore gibi profili yüksek pazarlarda piyasaya sürülmedi; ancak şimdiden 28 ülkede en fazla indirilen iPhone uygulamalarından bir tanesi konumunda.

Oyun, Harry Potter evrendeki unsurları gerçek dünyaya yerleştirmek için artırılmış gerçeklik ve GPS özelliğini kullanıyor. Oyuncular, aynı Pokemon Go’da olduğu gibi, gerçek dünyayı keşfedilebiliyor, sihir belirtileri arayabiliyor ve yol boyunca ikonik Harry Potter karakterleri ile karşılaşabiliyorlar.

Harry Potter: Wizard Unite oyununu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz: