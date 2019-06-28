Harvard’dan, Otonom Uçabilen En Hafif Hava Aracı!

Harvard’ın RoboBee adlı uçan mini robotunu ilk kez 2013 yılında duymuştuk. Robotun son versiyonu olan RoboBee X-Wing, sahip olduğu bazı yeni özelliklerle birlikte artık bağımsız olarak uçabiliyor.

Bir defter atacının sadece 4’te 1’i kadar ağırlığa sahip olan RoboBee X-Wing, kendi kendine uçabilen en hafif hava aracı olma özelliğine sahip. Kendisini çok ağır hale getirecek bir batarya taşımak yerine bu robot, enerjisini 6 adet küçük güneş pilinden alıyor. Özel tasarım sayesinde güneş pilleri, kanatların hava akımından uzak tutuluyor.

Piller, 5 Volt elektrik sağlıyor ve küçük bir trafo bunu 200 Volt’a çeviriyor. 200 Volt’luk bu enerji de, kanatların çırpma hareketini yapmasını sağlayan aktüatörleri harekete geçiriyor.

Yeni Versiyonu Üzerinde Çalışılıyor

Şu anda çalışabilmesi için RoboBee X-Wing’in, güneş ışığından 3 kat daha parlak ışık alması gerekiyor. Araştırmacılar laboratuvar testlerinde yukarıya güçlü lambalar yerleştirmişti ancak buna rağmen robot en fazla birkaç saniye uçabiliyordu. Dolayısıyla robot henüz laboratuvar dışında kullanıma hazır değil. IEESpectrum, araştırmacıların robotun yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığını yazdı. Yeni versiyonun, yüzde 25 daha büyük olması ve güneş ışığından sadece 1.5 kat daha fazla ışığa ihtiyaç duyması hedefleniyor.

Eninde sonunda, RoboBee X-Wing'in otonom bir şekilde ve çok fazla güneş ışığına ihtiyaç duymadan çalışabileceği bir aşamaya geleceği umuluyor. Bu sayede robotun, çevre keşif, arama kurtarma görevleri ve çok daha fazlası için kullanılması hedefleniyor.