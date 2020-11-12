Harvard Dersleri Ücretsiz Erişime Açıldı, Hemen Kaydolun

Eğitim konusunda her zaman ön planda olan Harvard Üniversitesi dersleri ücretsiz erişim için açıldı. Karantina günlerini daha verimli geçirmek adına erişebileceğiniz Harvard derslerinde 140'tan fazla kurs seçeneği bulunuyor. Harvard derslerine ücretsiz kayıt olunur?

Dünyanın en popüler üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, e-öğrenme platformu edX aracılığıyla çevrimiçi olarak 140'tan fazla kurs barındırıyor. Bilgisayar bilimi, halk sağlığı, politika, tarih, şiir ve yemek bilimi gibi konuları kapsayan bu kurslar artık ücretsiz olarak herkese açık. İşte karantina sürecini daha verimli geçirebileceğiniz Harvard dersleri.

Harvard Üniversitesi dersleri ücretsiz erişimine nasıl kayıt olunur?

Harvard'ın edX kursları halk sağlığından tarih kategorisine ve hatta yemek pişirme bilimine kadar geniş çaplı bir yayılım gösteriyor. Özellikle bilgisayar programcılığı ve veri bilimi dersleriyle ön plana çıkan 140'tan fazla dersin bulunduğunu hatırlatalım. Geçtiğimiz gün itibarıyla tüm derslerini ücretsiz hale getiren Harvard, isteyenler için 50 ila 200 dolar arasında özelleştirilmiş bir sertifika da sunuyor.

Ayrıca daha önce Yale Üniversitesi böyle bir hamlede bulunmuştu. Tüm dünyada en çok tercih edilen dersini ücretsiz bir şekilde erişime açan Yale'in popüler dersine kaydolmak isterseniz bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Harvard ve MIT tarafından kurulan popüler bir çevrimiçi öğrenme platformu olan edX, "maliyet, konum ve erişim engellerini kaldırarak" öğrenimi daha eşitlikçi bir hale getirmeyi hedefliyor. Bilmeyenler için edX üzerinde 2.500'den fazla çevrimiçi kurs ücretsiz olarak sunuluyor. Berkeley, MIT, Cornell, Princeton Üniversitesi de dahil olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerinin dersleri yer alıyor.

edX'deki ücretli kullanıcılar; derecelendirilmiş ödevlere, CV'ye, özgeçmişe ve LinkedIn profilinize eklenebilen bir sertifikaya ve ayrıca sınırsız kurs erişimine (kurs bittikten sonra bile) sahip olabiliyor. Sadece ücretsiz hesaplı kullanıcılar ise tartışma forumlarına, videolara, dokümanlara ve derecelendirilmemiş alıştırma sorularına göz atabiliyor.

"CS50 Python ile Yapay Zekaya Giriş", "CitiesX: Kent Yaşamının Geçmişi, Bugünü ve Geleceği", "İstatistik ve R" gibi pek çok farklı konudaki derslere buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz. Karantina sürecini daha eğlenceli hale getirmenizi sağlayacak web sitesi önerilerini ise daha önce bu yazıda sunmuştuk.