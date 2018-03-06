Harvard Profesörü Bitcoin 100 Dolara Düşebilir Dedi

20 bin dolar seviyelerini gördükten sonra 8 bin dolarlara kadar düşen kripto para birimi Bitcoin, birçok yatırımcısının canını bir hayli sıkmıştı. Yatırımcıları üzecek bir başka açıklamaysa Harvard Üniversitesinde görev yapan Profesör Kenneth Rogoff’tan geldi.

Harvard Üniversitesinden Profesör Kenneth Rogoff, kripto para birimi Bitcoin'in değerinin önümüzdeki 10 yıl sonunda 100 dolar seviyesine düşmesi olasılığının, 100 bin dolar seviyesinden işlem görme olasılığından daha fazla olduğunu anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük ekonomi kanallarından CNBC’ye konuşan Rogoff, "Bitcoin'in 10 yıl sonra şimdiki fiyatının küçük bir kesiri olacağını düşünüyorum. Bugünden 10 yıl sonra Bitcoin fiyatının 100 dolar olmasını, 100 bin dolar olmasına göre daha büyük olasılık olarak görüyorum. Kara para aklama ve vergi kaçırma için kullanılma olasılıklarını ortadan kaldırdığınızda, dijital paraların bir işlem aracı olarak kullanımları çok küçük" ifadelerini kullandı.

Bitcoin, Şubat 2017’den sonra hızlı bir yükselişe geçmiş ve Aralık 2017’nin başında 20 bin dolar sınırı zorlamıştı. Sonraki aylarda yaşanan skandallar, yanlış anlamalar ve kimi para babası oyunlarıyla 8 bin dolar seviyelerine dönen dijital para birimi, bugünlerde 11 bin dolar seviyelerinden işlem görmeye başlamıştı.