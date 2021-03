Harvard Profesörü, Uzaylı İddiasını Savunmaya Devam Ediyor

Harvard profesörü Avi Loeb, bir süre önce ortaya ilginç bir uzaylı iddiası atmıştı. Profesörün ortaya attığı iddia birçok bilim insanı tarafından eleştirilirken birçok bilim insanı tarafından da ayrıntılı olarak ele alınmıştı. Profesör, Vice'a yaptığı açıklamada 2017'de güneş sisteminden geçen ilginç nesne hakkında önemli bilgilere yer verdi.

Uzaylı İddiası Hakkında Harvard Profesöründen Açıklama

Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth isimli kitabını yayımlayan Profesör Avi Loeb, kitabında uzaylıların ortalama 5 sene önce Dünya'ya geldiği bilgisine de yer vermişti. Loeb'in 2017 senesinin ekim ayında uzaylıların gezegenimizi ziyaret ettiği iddiası bilim dünyasında büyük yankıya neden olmuştu.

Loeb'in ifadelerine göre astronomlar çok hızlı bir biçimde hareket eden bir obje gözlemlemiş ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğu varsayımına güvenmişti. Dünya'ya gelen ziyaretçilere Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu ismini verdiğini belirten Loeb, uzaylıların kullanmış olduğu aracın bir tür tekneye benzediğini ancak hızlanmak için ışık kullandığını söylemişti.

Loeb'in açıklamalarından sonra bilim dünyasının önde gelen insanlarından yoğun eleştiri alan profesör, "Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız" sözlerini kullanarak eleştirilere yanıt vermişti.

Oumuamua olarak bilinen tuhaf nesnenin 2017'de Güneş Sistemi'nden geçmesi, dünyanın dört bir yanındaki gök bilimciler için oldukça önemli bir olay olmuştu. Bu nesnenin sistemimizden çok uzak bir yerde ortaya çıkmış olduğu düşünülmüştü ve bu da onu insanlığın tespit ettiği ilk yıldızlararası ziyaretçi konumuna getirmişti. Güneş Sistemi'mizden içeri girmiş ve Güneş'in etrafında dönmüştü. Bilim insanlarının kafasındaki soru işareti ise bu cismin ne olduğu ile alakalıydı.

Teoriler, kayanın aslında bir asteroid, kuyruklu yıldız veya ikisinin karışımı olma arasında gidip gelmişti ancak birkaç seçkin araştırmacı, nesnenin aslında uzaylı yapımı olma olasılığını da değerlendirdi. Harvard profesörü Avi Loeb, Oumuamua araştırmasının başlangıcında uzun, ince nesnenin bir tür uzaylılarla bir bağlantısı olabileceğini teorisine tüm inancıyla sarıldı ancak iddiaları meslektaşları tarafından reddedildi.

Loeb, Oumuamua'nın gelip gitmesinden bu yana geçen zamana kadar duruşunu bir kereliğine de olsa değiştirmedi ve teorilerini destekleyen kanıtları gösterdiği bir kitap yayımladı. Vice'a önemli açıklamalarda bulunan Loeb, teorilerini destekleyen tüm önemli unsurları birer birer vurguladı.

Oumuamua ile ilgili en büyük gizem, Güneş Sistemi'mizden çıkarken neden ve nasıl bir anda hızlandığıydı. Bir asteroit olsaydı muhtemelen Güneş'i hızla çevreleyecek ve çıkarken yavaşlayacaktı. Cismin yavaşlaması, yer çekiminin etkisinden kaynaklanıyor.

Bazıları bunun bir miktar buz ve kayanın birleşimi ile oluşmuş bir nesne olabileceğini, nesnenin Güneş'e bakan kısmının ısındığını ve ısınmanın sonucunda ortaya çıkan gazların onu ışık hızında Güneş Sistemi'nden çıkaracak bir jet görevi görebileceğini ileri sürdü.

Bütün bu teorilerin ne yazık ki doğru mu yoksa yanlış mı olduğu bir soru işareti olarak kalacak. Nesne çoktan gitti ve onu bu kadar uzaktan inceleyecek bir teknolojimiz yok.