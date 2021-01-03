Harvard Profesörü Uzaylıların Dünya'yı Ziyaret Ettiğini İddia Etti

Bir Harvard profesörü uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiğini iddia etti. Profesör, 2017 yılında Dünya'ya yaklaşan Oumuamua'nın uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceğini düşünüyor.

Bir Harvard profesörü, dünya dışı yaşam ve Dünya'daki insanlarla temas kurabilecek potansiyel yabancı medeniyetler hakkındaki komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi.

Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümü Başkanı Avi Loeb, belirli bir şekle sahip olarak 2017 yılında uzaydan gelen Oumuamua asteroidi hakkındaki teorilerini paylaştı.

Profesör Loeb, bu uzay kayasının Güneş Sistemine yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıktaki Vega yönünde seyahat ettiğini ve 6 Eylül 2017'de Güneş Sistemi yörüngesini kestiğini iddia ediyor.

Harvard profesörü: Uzaylılar Dünya'yı ziyaret etti

Yeni çıkardığı bir kitap ile gündeme gelen astronomi profesörü, Oumuamuanin Pegasus takımyıldızına hareket etmede önce Dünya yörüngesinden geçtiğini savundu. Ayrıca Loeb'e göre bu uzay parçası uzaylıların tek seyahati değildi.

Harvard profesörü Loeb astronomi dünyasındaki bazı uzmanların alay konusu olmasına rağmen, yakın gelecekte uzaylılar tarafından benzer keşiflerin yapılacağına inanıyor:

"Bazı insanlar başka medeniyetlerin var olma olasılığını tartışmak istemiyor. Bizim özel ve eşsiz olduğumuzu düşünüyorlar. Bence terk edilmesi gereken bir önyargı. Yalnız değilsek en zeki biz miyiz?

Savaş veya iklim değişikliği nedeniyle ortadan kaybolan bir tür olsaydı, Uzayı daha iyi bir hale getirmek için birlikte çalışabilirdik. Bunun yerine büyük bir israf olan diğer olumsuz şeyler için birbirimizle savaşarak Dünya üzerinde çok fazla kaynak israf ediyoruz."

Oumuamua uzay kayası nedir? Oumuamua uzaylılardan mı geldi?

Oumuamua uzay kayası ilk olarak 2017 yılında Hawaii adasındaki gözlemevinde yer alan dünyanın en güçlü teleskobundan görüldü. Asteroit, Hawaii dilinde "haberci" anlamına gelen "Oumuamua" olarak adlandırıldı.

Gök bilimciler bunun ilk olarak sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu düşündü, ancak daha sonra detaylı keşif uzay parçasının gizemini ortaya koydu. Uzmanlara göre bu cisim, başka bir medeniyetten gelen yabancı bir asteroitti.

Kırmızı renkli kayanın muhtemelen 1.300 fit (400 metre) uzunluğunda olduğu, Dünya'dan ve Güneş'ten saniyede 16 milden (26 kilometre) daha hızlı şekilde uzaklaştığı tahmin ediliyor.

Berkeley Üniversitesi merkezli Dünya Dışı İstihbarat Arayışı (SETI) ekibinde çalışan 'uzaylı avcıları' ise bu kayanın başka bir medeniyet tarafından gönderilmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekiyor.