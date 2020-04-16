Harvard Üniversitesi Covid-19 Salgını için Karamsar Açıklamalar Yaptı!

Covid-19 hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken doğrulanmış toplam vaka sayısı iki milyonu, virüse bağlı ölüm sayısı ise yüz otuz bini geride bıraktı. Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırma yeni tip koronavirüsün nasıl şekillenebileceği ile ilgili bazı karamsar gerçekleri ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Covid-19 Araştırma Sonuçlarını Yayınladı

Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji Prof. Marc Lipsitch tarafından yayınlanan araştırmada bilgisayarlı modelleme tekniği ile birlikte virüs salgınının ne zaman biteceği hesaplandı. Buna göre aşı veya ilaç bulunamaması durumunda salgın 2025 yılına kadar devam edebilir.

Salgın kontrol altına alınabilse dahi tekrar ortaya çıkabileceğini belirten Marc Lipsitch, sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma gibi tedbirlerin uzun bir süre sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Enfeksiyonlar iki şeyin varlığında yayılır: Enfekte insanlar ve riske duyarlı insanlar. Eğer bildiğimizden çok daha büyük bir sürü bağışıklığı yoksa, nüfusun büyük çoğunluğu hala riske açıktır. Salgının 2020 yazında son bulacağını öngörmek, enfeksiyonların nasıl yayıldığına dair bildiklerimizle çelişiyor."

Virüsle enfekte olan kişilerin bağışıklığının ne kadar süre için geçerli olduğunun bilinmediğini vurgulayan Lipsitch, bu sürenin bir yıl olması durumunda her yıl salgınların yaşanabileceğinin altına çizdi.

Uzmanlar virüs için etki sağlayacak bir aşının genel kullanıma sunulabilmesi için 12 - 18 ay gibi bir süre olduğunu vurguluyor. Buna ek olarak virüsle mücadelede kesin bir tedavi sunan ilaç da şu aşamada mevcut değil.