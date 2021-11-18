Türkiye'nin En Büyük 2. Volkanik Dağı Harekete Geçti

AFAD, Hasan Dağı volkanik harekete geçti açıklamasıyla merak uyandırdı. Türkiye'nin 2. büyük volkanik dağı olan Hasan Dağı, depremler sonrasında bazı hareketlenmeler yaşıyor.

AFAD tarafından yapılan açıklama sonrasında Türkiye'yi tehdit eden yeni bir tehlike daha ortaya çıktı: Volkanik bir dağ olan Hasan Dağı’nda hareketlilik tespit edildiği ortaya kondu.

Türkiye’de Erciyes Dağı’ndan sonraki 2. büyük volkanik dağ olan Hasan Dağı, bölge sakinleri için tehlike arz ediyor olabilir mi? Aksaray ve Niğde sınırlarında bulunan Hasan Dağı, son depremlerden sonra hareketlenmeye başladı.

Geçtiğimiz 10 bin yıl içinde (veya Holosen döneminde) aktif olan ve o zamandan beri tehlikeli bir olaya yol açmadığı ifade edilen Hasan Dağı, magma tabakasındaki yükselmeler yaşamaya başladı.

3 bin 268 metre yüksekliğinde olan Hasan Dağı, AFAD tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonrasında, volkanik tehlike yaratma potansiyeline sahip.

Hasan Dağı volkanik harekete geçti

Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen verdiği demeçte, “Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani, ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor." dedi.

Daha önce Niğde'de meydana gelen 5.1'lik depremde volkanizmanın da etkilendiğini tespit ettiklerini söyleyen Türkmen magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri kaydettiklerini dile getirdi. Türkmen ayrıca Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsünün de benzer bir rapor oluşturduğunu aktardı.

Volkanik bir tehlike durumuna karşı belirli belirtiler yaşanacağını dile getiren Türkmen, 2 veya 3 ay önce belirti veren bir volkanı daha önceden tespit etmek istediklerini söyledi.

AFAD'a göre volkanizmanın harekete geçmesinin birçok parametresi var. Ancak temel olarak sıcaklık ve kimyasal gaz ölçümlerinin yapılması gerekiyor.

Hasan Dağı'ndaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade eden Cezmi Türkmen şunları söyledi: