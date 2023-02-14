Bakan Kurum'dan Açıklama: Hasar Tespitleri 1 Hafta İçinde Bitecek

Kahramanmaraş'ta yaşanan art arda iki depremin ardından toplamda 10 ilde 41.791 bina hasar gördü. Bazı binalar sağlam kalırken bazıları ise ağır hasarlı olarak yıkılma tehlikesi altında. Depremin üstünden yaklaşık 8 günün geçmesi ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bakan Murat Kurum, depremden etkilenen 41.791 binanın hasar tespit çalışmalarının 1 hafta içerisinde bitirileceğini belirtti.

"AFAD'ın Koordinasyonu Dışında Evlerinizden Eşya Almayın!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuya ilişkin, "Hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." dedi. Kurum, ayrıca acil yıkılacak ve ağır tespitli binaların ivedilikle gerekli işlemlere tabi tutulacağını ifade etti.

Öte yandan Bakan Kurum depremzedeleri uyararak, "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." dedi.