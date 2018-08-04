Hasbro'dan Overwatch Karakterine Özel Nerf Blaster

Kısa süre önce Blizzard ve Hasbro tarafından yapılan bir anlaşmayla Overwatch'un Reaper karakteri için Nerf Blaster silahı duyurulmuştu. Şimdi ise yine Overwatch karakteri olan D.Va'ya özel bir Nerf Blaster silahı geliştirildi.

Son zamanlarda oyuncu kitlesini elinde tutmak adına farklı yollara başvuran Overwatch, Hasbro anlaşmasından karlı çıkacak gibi gözüküyor. Daha önceden Reaper'ın silahı için Nerf Blaster duyuran Hasbro, yeni geliştirdiği 'hafif silah' formundaki Nerf Rival ile de oyuncular arasında dikkat çekmeyi başardı.

Here comes a new challenger! 🐰



Add https://t.co/mvJh2LSpxT’s #NerfRival Light Gun to your arsenal in 2019. pic.twitter.com/DxL6rJNRmy — Overwatch (@PlayOverwatch) 3 Ağustos 2018

Özellikle cosplayer'lar için önem taşıyan bu silahın D.Va'nın hafif silahıyla aynı tasarıma sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Saniyede 80 feet hızın üzerinde atış yapabilen Nerf Blaster silahının küçük olmasından dolayı tek elle rahat kullanılabileceği dile getiriliyor. Overwatch oynamasanız bile Nerf silahlarınıza ilginiz varsa, hiç şüphesiz D.Va'nın silahı da sizin dikkatinizi çekmiştir.

Şimdilik fiyatlandırma konusunda bilgi vermeyen Hasbro, ürünün 2019'da raflardaki yerini alacağını duyurdu. Fakat daha önceden Reaper, şimdi de D.Va silahı çıkaran Hasbro'nun bundan sonraki süreçte yeni Overwatch Nerf Blaster'ların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.