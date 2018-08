Hasbro'dan Overwatch Karakterine Özel Nerf Blaster

Kısa süre önce Blizzard ve Hasbro tarafından yapılan bir anlaşmayla Overwatch'un Reaper karakteri için Nerf Blaster silahı duyurulmuştu. Şimdi ise yine Overwatch karakteri olan D.Va'ya özel bir Nerf Blaster silahı geliştirildi.

Son zamanlarda oyuncu kitlesini elinde tutmak adına farklı yollara başvuran Overwatch, Hasbro anlaşmasından karlı çıkacak gibi gözüküyor. Daha önceden Reaper'ın silahı için Nerf Blaster duyuran Hasbro, yeni geliştirdiği 'hafif silah' formundaki Nerf Rival ile de oyuncular arasında dikkat çekmeyi başardı.

