Hashtag İşaretini İlk Kez Bizanslıların Kullandığı Ortaya Çıktı

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Çobankale’de yapılan arkeolojik kazılarda ilginç bir tarihi eser bulundu. Yapılan kazılarda elde edilen geç dönem Bizans seramiğinin tabanında günümüzde sıkça kullanılan Hashtag işaretine rastlandı.

Osmanlı ve Bizans İmparatorluğu arasında yaşanan Yaloakova (Bafeus) savaşının yaşandığı Çobankale’de arkeolojik kazı çalışmaları devam etmekte. Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin ve ekibi tarafından yapılan kazı çalışmalarında 13 ve 15. yüzyıl dönemine ait geç dönem Bizans seramikleri bulundu.

Seramiğin üzerinde şimdilerde sosyal medyada kullanılan ve oldukça popüler olan hastag işareti bulunmakta. Tarihte bu işareti ilk kullanan medeniyetin Bizanslılar olduğu ortaya çıktı.

Mimar Sinan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Şeçkin buldukları seramik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu eseri Çobankale’de bulduk. Geç dönem Bizans seramiği. Birçok Bizans seramiğinde de süslemeler var. Ancak bulduğumuz bu seramikte günümüz sanal dünyasında kullandığımız Hashtag işareti var. O açıdan son derece önemli. Popüler kültürün kullandığı önemli simgelerden birisi"

Çobankale’de yapılan arkeolojik kazılarda bulunan tarihi eserler koruma altına alındı. Eserler kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yalova’nın Altınova ilçesinde açılacak olan müzede sergilenecek.