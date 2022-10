Twitter'daki Hashtag Özelliğinde Önemli Değişiklikler Olabilir

Twitter'ın belki de en öne çıktığı nokta, kullanıcıların aynı konuda görüşlerini paylaşabildiği ve birbirini okuyabildiği hashtag sistemi. Daha sonrasında birçok firma tarafından da uygulamaya alınan bu özellik, uygulamanın kullanımını kolaylaştırdığı gibi etkileşim sayısını artırıyor. Aynı zamanda platformun anlık haber yönü de öne çıkıyor. Fakat hashtag sistemi üzerinde yapılan denemeler, kullanıcıları üzebilir.

Bir Twitter kullanıcısı firmanın tıklanabilir hashtag sistemini kaldırmak istediğini iddia etti. Yaptığı paylaşımda bazı tweetler üzerinde yer alan hashtag için mavi renk ve tıklanabilirlik özelliğinin kaldırıldığı ifade eden Jane Wong isimli kullanıcı, firmanın bu hizmeti reklamlar için sunacağını açıkladı.

Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links



(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)



Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM