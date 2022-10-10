Twitter'daki Hashtag Özelliğinde Önemli Değişiklikler Olabilir

Twitter'ın belki de en öne çıktığı nokta, kullanıcıların aynı konuda görüşlerini paylaşabildiği ve birbirini okuyabildiği hashtag sistemi. Daha sonrasında birçok firma tarafından da uygulamaya alınan bu özellik, uygulamanın kullanımını kolaylaştırdığı gibi etkileşim sayısını artırıyor. Aynı zamanda platformun anlık haber yönü de öne çıkıyor. Fakat hashtag sistemi üzerinde yapılan denemeler, kullanıcıları üzebilir.

Bir Twitter kullanıcısı firmanın tıklanabilir hashtag sistemini kaldırmak istediğini iddia etti. Yaptığı paylaşımda bazı tweetler üzerinde yer alan hashtag için mavi renk ve tıklanabilirlik özelliğinin kaldırıldığı ifade eden Jane Wong isimli kullanıcı, firmanın bu hizmeti reklamlar için sunacağını açıkladı.

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Twitter is working on an experiment where #hashtags are no longer clickable links



(unless the Tweet contains Branded Hashtags like #OneTeam and #Periscope that brands pay to add an icon next to hashtags for a while to promote stuff)



Not sure what this is for… pic.twitter.com/DdcYyDVaNM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 10, 2022

Kısa sürede büyük tartışma konusu olan olay sonrasında bazı detaylar ortaya çıktı. Buna göre Twitter, tıklanabilir hashtag özelliğini yalnızca reklamlı içeriklerde kullanacak. Örneğin "#hashtag" için tıklanabilirlik özelliği kaldırılırken hizmetin parasını ödemiş olan firmanın "#Periscope" kalıbı hala tıklanabilir olacak. Aynı zamanda hashtag yanında reklamı veren firmanın ikonları da yer alacak.

Kullanıcılardan büyük tepki çeken bu denemeler sonrasında Twitter'dan önemli kişiler de olaya karıştı. Hashtag sisteminin mucidi olarak tanınan Chris Messina olaya el attı. Yeni denemeler hakkında yalnızca bir hareketli resim paylaşan Messina, bu değişikliğin olmaması gerektiğine dair görüşlerini mizahi bir yolla belirtti. Henüz firma tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.