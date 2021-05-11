Bir araştırmaya göre hasta maymunlar sosyal mesafe kuralına uyuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Purdue Üniversitesinde görevli araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, hastalanan maymunların diğer maymunlar ile sosyal temastan kaçındığı tespit edildi.

Hasta Maymunlar Sosyal Mesafeye Nasıl Uyuyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Purdue Üniversitesinde enfeksiyonlar ve sosyal mesafe üzerinde çalışan Antropolog Brandi Wren ve ekibi, Güney Afrika'daki yabani vervet maymunlarının sosyal etkileşimlerine yönelik çok önemli bir araştırma gerçekleştirdi.

IndyTurk'teki habere göre gerçekleştirilen araştırmada, hastalanan maymunların diğer maymunlar ile sosyal temastan kaçındığı ortaya çıktı. Plos One isimli hakemli bilim dergisinde yayımlanan çalışma, belirli gastrointestinal parazitlere sahip olan maymunların diğer maymunları tımar etmediğini gözler önüne serdi.

Tımar, vervet maymunların sosyal bağlar kurmasını ve üreme şansının artmasına olanak tanıyor. Bu sebepten ötürü vervet maymun topluluğunda tımar çok büyük bir role sahip. Hastalanan maymunların diğer maymunları tımar etmekten kaçınması dikkat çekti.

Antropolog Brandi Wren ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında gastrointestinal parazitlerinin bulaşma yollarının kısıtlı olmadığı ortaya çıktı. Biyologlar, oldukça uzun bir süredir yabani hayvanlarda yer alan enfeksiyonların genellikle zararsız olduğunu ve hayvanın sağlığını ciddi oranda etkilemediğini düşünüyordu.

Trichuris cinsi parazitlerin de topraktan ya da ortamda bulunan diğer maddelerden bulaştığı tahmin ediliordu fakat gerçekleştirilen yeni çalışma, bu parazitlerin sosyal temas aracılığı ile bulaşabileceğini ve bir canlının sosyal davranışını ciddi oranda etkileyebileceğini gözler önüne serdi.

Brandi Wren, söz konusu çalışam ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Wren, enfekte olan maymunların diğer maymunları tımar etmekten kaçındığını, diğer maymunların da kendilerini tımar etmesine izin vermediğini söyledi.

Hastalığa yakalanan maymunların diğer maymunlar ile sosyal temastan kaçındığını ifade eden Wren, sosyal temas durumunda kendilerini iyi hissetmediklerini belirtti ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Sosyal davranış dışında enfeksiyonun başka hiçbir belirtisi yok. Değişikliği tespit etmek de çoğu zaman çok zor. Bireyi uzun süre takip etmek ve verileri toplamak gerekir. Etkisi bu karmaşık etkileşimler ağında gizli."

Çalışmanın diğer yazarı Melissa Remis tarafından aktarılan bilgilere göre gerçekleştirilen çalışma, parazit enfeksiyonlarının hayvanların enerjisini nasıl etkilediğini ortaya çıkardı.