Hastalarda İki Farklı Koronavirüs Türü Tespit Edildi!

Brezilya’da bazı hastalarda iki farklı koronavirüs türü ortaya çıktı. Yapılan bir çalışma sonucunda bazı hastalarda iki farklı virüs türünün tespit edilmesi, dünya genelinde endişeye neden oldu. Çalışma ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Hastalarda Aynı Anda İki Farklı Koronavirüs Türü Görüldü

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken ortaya çıkan mutasyonlu virüsler, çok sayıda insanı endişelendirmişti. Reuters’taki habere göre Brezilya’da yapılan bir çalışmada ise bazı kişilerde iki farklı virüs türü tespit edildi. Bu durumun yeni varyant mutasyonlarını hızlandırılabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Feevale Üniversitesinde görevli araştırmacılar, yeni tip koronavirüse dair bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma sonuçları ise çarşamba günü medRxiv tıbbi web sitesinde yayımlandı. Araştırmacılar, çalışmalarının dünya genelinde aynı vücutta iki COVID-19 türünün olduğunu doğrulayan ilk çalışma olduğunu söyledi. Henüz bilimsel bir dergide yayımlanmayan çalışma, hakem taraafından değerlendirilmedi.

Çalışma kapsamında, 30’lu yaşlarda olan hastalar, kasım ayı sonlarında B.1.1.28 olarak da bilinen P.2 koronavirüs varyantı ile enfekte oldu. Virüsün ikincil bir varyantı için yapılan test de pozitif çıktı. Böylece söz konusu kişilerde iki farklı virüsün yer aldığı tespit edildi. Hastaların bir tanesinde kuru öksürük meydana gelirken diğerinde ise boğaz ağrısı ve baş ağrısı oldu. Hastaneye yatırılmalarına gerek kalmayan kişilerde genel olarak hafif semptomlar oluştu.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde yer alan Feevale Üniversitesinde görevli virolog Fernando Spilki, tespit edilen ortak enfeksiyonların kombinsyonlar ve öncekilere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde yeni varyantlar oluşturabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu. Araştırma ekibinde yer alan Spilki, Brezilya’da ortaya çıkan durumun virüs için farklı bir evrimsel yol olabileceğini söyledi.

Yeni COVID-19 varyantlarının, kısa süre önce geliştirilen yeni tip koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabilme ihtimali bulunuyor. Bu durum da endişenin artmasına neden oluyor. Brezilya’nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün tıpkı İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu virüs gibi bulaşıcılık oranı çok yüksek. Bu nedenden dolayı söz konusu virüs türleri, salgının çok daha hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor.