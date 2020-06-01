Sağlık Bakanlığı tarafından, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının düşüşe geçmesiyle birlikte, hastaneler için normalleşme planı açıklandı. Açıklanan normalleşme planına göre poliklinik hizmetleri sosyal mesafe kuralı gözetilerek verilmeye başlanacak.

En çok merak edilen soru ise koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen cerrahi operasyonların ne zaman ve ne şekilde gerçekleştirileceği. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hastanelerin normalleşme planı ile ilgili yapılan açıklamada bu soruya da cevap verildi. Yapılan açıklamada ertelenen cerrahi operasyonların kademeli bir şekilde yapılmaya başlanacağı belirtildi. Ertelenen cerrahi operasyonlar için Sağlık Bakanlığı tarafından operasyon takvimi açıklanacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada koronavirüs salgınının tamamen son bulmadığının altı çizilirken, Covid-19 virüsüne karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar riskin devam ettiği ifade edildi. Sağlık hizmetlerinin koronavirüsü üzerine yoğunlaşmasıyla birlikte diğer sağlık hizmetlerinde oluşan ihtiyaçların arttığı, biriktiği belirtildi. Bu nedenle, pandeminin kontrol altına alınmaya başladığı bu dönemde diğer sağlık hizmetlerinin de kontrollü bir şekilde devam etmeye başlamasının kaçınılmaz olduğu söylendi. Bu dönemde koronavirüsü taşıyan hastalarla taşımayan hastalara aynı sistem içerisinde hizmet verileceği belirtilirken gerekli bütün önlemlerin alındığının da altı çizildi.

Hastanelerin Normalleşme Süreci İl Bazında Değerlendirilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamada, bu dönemde, koronavirüsü ile ilgili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devamının sağlanacağı, koronavirüslü olan ya da olmayan hastalar için hastanelerin güvenli bir şekilde tutulacağı, sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alınacağı, tüm hastalara eşit şekilde yaklaşılmasının sağlanacağı belirtildi. Sağlık çalışanları, hastalar ve refakatçilerin koronavirüs önlemlerini dikkate alarak hastane içerisinde bulunabileceklerinin altı çizildi.

İl düzeyinde normalleşmenin değerlendirileceği ifade edilirken, normalleşmeye geçilmeden önce il genelinde en az 14 gün içerisinde bir koronavirüs vakası görülmemiş olması gerekliliği belirtildi. Buna göre, normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde bir kurul oluşturulması önerildi. Pandemin güncel durumu dikkate alınarak acil durum planlarının güncellenmesi ve risk değerlendirmesi yapılması gerektiği belirtildi. Hastaların ve sağlık çalışanlarının zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilebilmesi için iletişim sisteminin yeniden değerlendirilmesi önerildi. Hasta ve hasta yakınlarının koronavirüs bulguları açısından sorgulanacağı ifade edildi.

Tüm Türkiye'de uygulanacak 3 aşamalı normalleşme planı ise daha önceki günlerde ortaya çıkmış ve yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştı.