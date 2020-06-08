Hastanelerde Normalleşme Sürecine Yönelik Tedbirler Güncellendi

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Normalleşme sürecine yönelik güncellenen tedbirler ile ilgili detaylar haberimizde.

Normalleşme Sürecine Yönelik Tedbirler Neler?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hasta ziyaretleri, ilaç raporları ve sağlık personelleri ile ilgili yeni kararlar aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlara göre çocuk ve yenidoğan bakım servislerinde yeni tip koronavirüs tanılılar hariç hasta ziyaretine günde yalnızca bir kez izin verilebilecek.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurumlarında görevli sağlık personellerinin görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarına izin verilmiyordu. O karar, bugün itibarıyla kaldırıldı.

1 Ocak ve 8 Haziran tarihleri arasında süresi biten 18-65 yaş grubundaki kronik hastalık, engellilik ve ilaç raporları bugün itibarıyla verilmeye başlanacağı belirtildi. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık sebebi ile idari izinli sayılanların raporları ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı açıklandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 7 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 170.132 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 4.692'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 137.969 olarak açıklandı.