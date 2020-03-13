Hastanelerdeki Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Askıya Alındı

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs için Türkiye'de önlemler alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de koronavirüs vakasının 2'ye çıktığını duyurmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hasteneler hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüs için Bakan Zehra Zümrüt Selçuk Açıklama Yaptı!

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’nin (BKDS) geçici süreyle askıya alındığını açıklayan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

"Avuç içi ve parmak izi sisteminde bir temas söz konusuydu. Biz de bulaşıcı hastalık riskine karşılık bir dizi tedbir almayı öngördük. Bunlardan biri de, 11-31 Mart 2020 tarihleri arasında özel sağlık hizmeti sunucularındaki BKDS uygulama zorunluluğunu askıya almak oldu. Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden yararlanabilmek için TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi belgelerle hastanelere muayene başvurusu yapabilecek."

Virüs yakın temas ile bulaşmakta. Bundan dolayı virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.