Bilim Kurulu Üyesi: Hastaların Yarısı Hastaneleri Gereksiz Kullanıyor

Pandemi döneminde, hastanelerin sadece koronavirüs vakalarına ve çok acil hastalara hizmet vermeleriyle birlikte hasta sayılarında dörtte bir oranında düşüş gözlendi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, pandemi döneminde yaşanan hasta sayısındaki düşüş ile ilgili olarak, normal zamanda hastaların yarısı hastaneleri gereksiz kullanıyor açıklaması yaptı. Demircan, pandemi döneminde hastaneleri gereksiz kullananların hastanelere başvurmadıklarını, bu nedenle hasta sayısında düşüş gözlendiğini belirtti.

1 Haziran tarihinden itibaren pandemi hastanesi olarak görev yapan hastanelerin sayılarının azaltılacağı ve hastanelerin normal hasta kabul etmeye başlayacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, hastanelerde normalleşme dönemi için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirtirken aynı zamanda halkın gerçekten gerekmedikçe hastanelere başvurmamaları gerektiğini de söyledi.

Hastanelerin gereksiz kullanımı yoğunluğa sebep oluyor

Prof. Dr. Ahmet Demircan, normalleşme dönemi ve sonrasında, çok gerekmedikçe hastanelerin acil servislerine başvurulmaması gerektiğini ifade etti. Koronavirüs öncesi dönemde acil servislerde çok ciddi bir yoğunluk olduğunu söyleyen Demircan, pandemi döneminde acil servislerdeki yoğunluğun ciddi oranda düştüğünü belirtti. Demircan, normal zamanda acil servis yoğunluğu için bu iki durumun ortasının bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bilim Kurulu üyesi, hastaneye başvuruların basamaklar halinde gerçekleştirilmesi gerektiğini, kendini hasta, halsiz hisseden kişilerin ilk önce aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini, gerekli bir durumda aile hekimi tarafından hastanelere yönlendirme yapılacağını belirtti. Demircan, hastaneye basamaklar şeklinde başvurulmasının tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini ifade etti.

Bu şekilde gerçekten hasta olan ve hastanede desteğe ihtiyacı olan kişilere çok daha sağlıklı bir şekilde hizmet verilebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Demircan, pandemi döneminde, büyük bir seferberliklere görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına, büyük bir vefa borcu bulunduğunu da sözlerine ekledi.