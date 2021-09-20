Hastaneye Yatmayı Önlemede En İyi Aşı Açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, hastaneye yatmayı önlemede en iyi aşıyı gözler önüne serdi. ABD merkezli ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının hastaneye yatmaya karşı en etkili koronavirüs aşısı olduğu açıklandı.

Hastaneye Yatmayı Önlemede En İyi Aşı Moderna

Aşılar, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında oldukça büyük bir öneme sahip. Peki, hastaneye yatmaya karşı en etkili COVID-19 aşısı nedir? CDC tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen soruyu yanıtladı.

Araştırmacılar, 2021 yılının mart ayından ağustos ayının ortasına kadar 18 eyaletteki 21 hastanede 3.600'den fazla hastanın verilerini inceledi. Yapılan araştırma, Moderna aşının hastaneye yatmayı önlemede en iyi COVID-19 aşısı olduğunu ortaya çıkardı.

ABD'de gerçekleştirilen araştırmaya göre ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen aşının hastaneye yatmayı önleme oranı yüzde 93 seviyesinde. BioNTech aşısının hastaneye yatmayı önleme oranının yüzde 88 olduğu ortaya çıktı. Johnson&Johnson aşısının koruma oranının ise yüzde 71 olduğu açıklandı.

Moderna ve BioNTech aşılarının ilk dört ay boyunca hastaneye yatmaya karşı hemen hemen aynı seviyede koruduğu ortaya çıktı. BioNTech aşısının hastaneye yatmaya karşı koruma oranı dört ay sonra yüzde 77'ye düştü. Moderna aşısının koruma oranı ise aynı süre zarfında yalnızca yüzde 1 düştü.

Araştırmacılar, koruma seviyelerinde bazı farklılıklar olsa da söz konusu koronavirüs aşılarının hastaneye yatmaya karşı oldukça etkili olduğunu açıkladı. Uzmanlar, Moderna aşısının etkinliğinin daha uzun süre olmasının nedenleri arasında daha yüksek mRNA içeriği, aşılanan insanların arasındaki farklılıklar ve iki doz arasındaki farklılıkların yer aldığını ileri sürdü.

Bilim insanları ayrıca üç aşının antikor seviyelerini değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucunda Moderna aşısının antikor üretmede en iyi performansa sahip olduğu gözlemlendi.

FDA yetkilisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, veriler göz önünde bulundurulduğunda lisanslı veya yetkili koronavirüs aşılarının çok ciddi bir koruma sağladığını açıkladı. Aşı yaptırmanın oldukça önemli olduğunun altını çizen sağlık yetkilileri, aşı yaptırmayan kişilerin hastaneye yatma ve ölüm riskinin önemli ölçüde daha yükse kolduğunu ifade etti.