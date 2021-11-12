Dünyada İlk Defa Hastaya İklim Değişikliği Teşhisi Konuldu

Dr. Kyle Merritt Kanada'nın küçük bir kasabasında aile doktoru ve hastalarına yardım etmekle ilgileniyor. Ancak aynı zamanda bir hastaya iklim değişikliği teşhisi koyan ilk doktor olarak dünyanın dikkatini çekti.

Bu yaz, eyalet eşi benzeri görülmemiş bir orman yangını mevsiminin pençesindeydi ve ayrıca bunaltıcı derecede yüksek sıcaklıklar yaşadı. Doktorun çalıştığı acil servis, yüksek sıcaklıkla ilgili sorunlardan muzdarip olan hastalarla meşguldü.

CTV'ye verdiği demeçte, "Gittikçe daha fazlasını görmeye ve iklimde olanlarla hastalarımın sağlığı arasında bu bağlantıları kurmaya başladığımda, dürüst olmak gerekirse, insanlar üzerinde meydana gelen etkileri görmek üzücü oldu" dedi.

Kanadalı doktor hastaya iklim değişikliği teşhisi koydu

Bu etkiler arasında sıcak çarpması, dehidrasyon ve solunum sorunları vardı. 70'lerinde bir hastayı tedavi ediyordu ve hastalığın altında yatan sorunları düşünmeye başladı. Sonunda ona iklim değişikliği teşhisi koydu.

Merritt, iklim değişikliğinin yoksul ve savunmasız olanları etkilediğini görebildiğini söyledi.

"Dolayısıyla, çeşitli nedenlerle klima almaya gücü yetmeyen insanlar, dumandan vs. kaçamıyorlar, dışarıda çalışmak zorundalar. En fazla etkiyi gördüğümüz insanlar bunlar. Doktorlar olarak, Altta yatan nedenlere bakmaya başlamak ve hastalarımızı korumayı savunmak bizim sorumluluğumuzdur."

Kanada'nın tanınan doktorlarından biri olan Maura Brown, halkın iklim değişikliğinden etkilenebileceğini birçok yoldan özetledi. Vejetaryen olmak, işe yürüyerek veya bisikletle gitmek ve evlerini elektrikli pompalarla ısıtmak buna çözüm sunabilir.

Bir röportajda CTV News'e verdiği demeçte, "Katkıda bulunmak için bir şeyler yaparsanız, bir savunuculuk duygusu kazanırsınız, sorunun bir parçası olmak yerine çözümün bir parçası olursunuz. Bu da insanlara gerçekten yardımcı olur" dedi.

Glasgow'daki COP26 iklim zirvesi öncesinde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan bir rapor, iklim ve sağlık arasındaki bağlantıları ayrıntılı olarak anlatıyor. DSÖ genel direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gezegenimizi öldüren aynı sürdürülemez seçimler insanları da öldürüyor" dedi.

Daha önce Birleşik Krallık'ta dokuz yaşındaki Ella Kissi-Debrah'ın ölümü, hava kirliliğine maruz kalmanın tıbbi bir ölüm nedeni olarak adlandırılmasıyla merak uyandırmıştı.