Hastayı Önce Öldürüp Sonra Dirilttiler

ABD'de bir hastanın beyin fonksiyonları durma noktasına getirildi ve 2 saat geçici ölüm haline sokuldu. Böylece ABD’de ilk kez bir hasta önce askıya alınmış yaşam durumuna sokulup ardından hayata döndürülmüş oldu.

ABD’li bilim insanları, ciddi şekilde yaralanan hastaların tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi. Söz konusu yöntemde ağır yaralı hastalar, cerrahi müdahale için daha fazla zaman kazanmak amacıyla bir süreliğine 'askıya alınmış yaşam' formuna geçiriliyor.

Maryland Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen ve ERP adı verilen bu teknikte, ağır yaralı hastalar 2 saate kadar ‘geçici ölüm’ pozisyonuna alınıyor. Hasta, bu pozisyonda 2 saat boyunca kalp atışı ve oksijen olmadan hayatta kalabiliyor.

Nasıl Uygulanıyor?

Özellikle silahla ya da bıçakla yaralanma gibi ciddi durumlarda oldukça etkili olan bu yöntemde, hastanın kanı farklı bir sıvıyla değiştiriliyor ve hem beyin hem de hücre faaliyetleri durduruluyor. Hastanın vücut sıcaklığı da 10 - 15 derece arasına düşürülerek ağır koma haline sokuluyor. Cerrahi müdahale tamamlandıktan sonra ise hastanın vücudu ‘askıya alınmış yaşam’ formundan çıkarılarak yeniden normal yaşama döndürülüyor.

New York Bilimler Akademisi'nde düzenlenen bir sempozyumda bu teknikten bahseden Maryland Universitesi'nden Samuel Tisherman, yeni tekniğin ABD’de en az bir hastaya uygulandığını söyledi.