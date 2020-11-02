Hata Ödül Programları İle Verilen Ödüller Bu Yıl %26 Arttı!

Günümüzün aktif olarak kullanılan çoğu sosyal medya platformları ve dijital alanda hizmet veren diğer teknoloji şirketlerin uygulamasında yer alan küçük veya büyük hataların tespit edilmesi için büyük bir test ekibine ihtiyacı vardır. Facebook, Instagram, TikTok gibi milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformları, kullanıcıları bu tür hataları tespit etmeye teşvik etmek için büyük bir çoğunlukla hata ödül programları kullanmaktadır.

Hata Ödül Programları Nedir?

Hata ödül programları, büyük veya küçük fark etmeksizin herhangi bir geliştirici ekibi tarafından geliştirilen uygulamaların kodlarındaki muhtemel hataların tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu tür programlara katılan kullanıcılar, uygulamanın sıradan kullanıcıları olmakla birlikte çoğu zaman büyük güvenlik firmaları tarafından da tercih edilebilmektedir. Programın uygulayıcıları genellikle büyük şirketlerdir ve hatanın büyüklüğüne bağlı olarak hataların tespitini yapan kişilere ödeme yapmaktadır.

Şirketlerin bu tür hataları bulması için kullanıcıları teşvik etmesinin en önemli nedeni, uygulamanın dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan tarafından kullanılması ve bu nedenle de küçük test ekiplerinin bütün hataları tespit etmesi için yeterli olmamasıdır. Hata ödül programları için verilebilecek en güzel örnek sosyal medya devi Facebook olabilir. Facebook, sosyal medya kullanıcılarına tespit ettiği hata başına uzun bir zamandır ödül vermektedir.

Hata Ödül Programları İle Dağıtılan Ödüllerde %26'lık Artış Meydana Geldi

Şirketler, geçen yıla oranla bu tür programlarda verilen ödüllerde %26'lık bir artışın meydana geldiğini bildirdi. Şirketlerin bu yıl içerisinde kullanıcılara bu kadar çok hata yapmasının en önemli nedenlerinden biri, XSS isimli güvenlik açığı oldu. XSS isimli güvenlik açığı, geçmiş zamanlarda bugünün en ünlü sosyal medya platformlarını ve video paylaşım platformlarını olumsuz olarak etkilemişti.

Bu hata, bilgisayar korsanlarının ve diğer kötü niyetli kişilerin web sayfalarına kötü amaçlı yazılım yerleştirmesine imkan tanımaktadır. Şirketler, XSS ile ilgili ödüller için bu yıl kullanıcılara toplam 4,2 milyon dolar ödeme yaptı. Şirketler diğer güvenlik açıklarına en az XSS kadar ödeme yaptı. XSS'in haricinde şirketlerin ödeme yaptığı diğer güvenlik açıklarını bu yıl yapılan ödeme miktarı ile birlikte hemen aşağıdan öğrenebilirsiniz.