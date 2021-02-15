Hatalı Satranç Hamlelerini Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Sıradan bir akıllı telefonla bile saniyeler içerisinde oynanmaya başlanabilen satrançta yenilmesi imkansızmış gibi görünen bir AI geliştirildi. Maia olarak bilinen yapay zeka, karşısındaki bir rakibi nasıl yenebileceğini öğrenmek ile değil, rakibinin yaptığı hata (örneğin hatalı satranç hamleleri) da dahil olmak üzere rakibin tüm hareketlerini tahmin etmeye odaklanıyor.

Maia İsimli Yapay Zeka Başka Alanlarda da Yardımcı Olabilir

Maia, öncekilerden farklı olarak karşısındaki rakibi nasıl yenebileceği üzerinde strateji üretmek yerine onun yaptığı hatalar da dahil olmak üzere rakibin bütün hareketlerini takip ediyor ve stratejisini buna göre şekillendiriyor.

Maia'nın gelişimine liderlik eden Cornell Üniversitesinden profesör olan Jon Kleinberg, bunun insanın yanılma ihtimali üzerinde daha çok duran bir yapay zeka geliştirmeye yönelik ilk adım olduğunu söyledi. Profesöre göre bu AI teknolojisi başka alanlarda da kullanılabilir.

Kleinberg, Maia'nın hataları öngörme işlevine sahip olduğundan sağlık alanında da kullanılabileceğini düşünüyor. İnsanlar yanılmaya yatkın canlılar olduğundan ötürü küçük bir dalgınlık bile bazen hiç umulmayan sonuçlara yol açabiliyor. Maia'nın sağlık alanındaki rolü ise doktorların hatalarını tespit etmesine yardımcı olmak olabilir.

Profesör, makine öğreniminin insanlara karşı zafer kazandığı ilk alanlardan birinin satranç olduğu için daha çok satranç üzerinde durulduğunu söyledi. Satranç herkesin bildiği üzere zekanın ön plana çıktığı bir oyun ve bu da satrancın birbirinden çeşitli algoritmaları denemek için harika bir fırsat olduğunu gösteriyor.

Alphabet'in yan kuruluşlarından biri olan DeepMind tarafından oluşturulan Maia, devrim niteliğinde bir AI programı olan Alpha Zero'nun açık kaynaklı bir sürümü olan Leela Zero'dan yola çıkılarak geliştirildi.

Alpha Zero, bilgisayarların herhangi bir insan direktifinden bağımsız olarak oyunun ustalıkla nasıl oynanabileceğinin öğrenilmesini sağlayarak yollarını geleneksel AI tabanlı satranç programlarından ayırmıştı. Cornell ekibi, insan hareketlerinin doğru tahminleri üzerinden tercih yapan bir sistem geliştirmek için Leela Zero'nun kodlarında değişikliğe gitti.

1997 yılında dünya şampiyonu ilan edilen Garry Kasparov'u mağlup eden IBM makinesi Deep Blue da dahil olmak üzere diğer AI temelli sistemler olası hareketlerin tespitini yaparak oyunun ilerleyen zamanlarda nasıl şekilleneceğini öngörebilir ancak Maia, daha önce de belirtildiği üzere insanın yapacağı hamleyi tespit etmede alışılmadık bir yol izliyor. Satranç Maia'ya LiChess'in verileri kullanılarak öğretildi. Maia'ya artık LiChess'te meydan okunabiliyor.