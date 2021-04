Hatalı Üretilen iPhone 11 Pro Deli Paraya Satıldı

Hatalı üretilen iPhone 11 Pro, yüksek rakama satıldı. 100 milyonda 1 görülen hatalı iPhone 11 Pro, ciddi rakamdan alıcı buldu.

Twitter'da paylaşılan bilgiler, hatalı üretilen iPhone 11 Pro'nun rekor bir fiyattan satıldığını gün yüzüne çıkardı. iPhone 11 Pro'nun sadece arka kısmındaki logonun yanlış basılmış olması cihazı değerli yaptı ve 2.700 dolar fiyat etiketinden satıldı.

2.700 dolar şu anki kur ile hesapladığımızda 22 bin 110 TL'ye tekabül ediyor.

Internal Archive Twitter hesabı, logosu yanlış basılan iPhone 11 Pro'nun 100 milyonda 1 kadar nadir veya "daha da nadir" görülebilebileceğini iddia ediyor. Hesaba göre, bu cihaz yakın zamanda 2.700 dolara satıldı. - Normal bir iPhone 11 Pro'nun fiyatından çok daha fazla. -

Twitter'da yapılan paylaşımda "Apple'ın aşırı derecede yüksek kalite kontrol uygulamaları nedeniyle herhangi bir yanlış baskının fabrikadan çıkması çok nadirdir. Bu cihaz bir müşteriye gönderildi ve bu onu delicesine ender yapıyor" cümlelerine de yer verildi.

A misprint iPhone 11 Pro that sold for 2700$. This misprint is extremely rare- I’d say 1 in 100 million or possibly even rarer. pic.twitter.com/68F7giZAbm