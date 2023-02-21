Hatay'daki Depremde İletişim Yeniden Kesildi!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da yoğun hızla çalışmış, artık yerlerini enkaz kaldırma işlemlerine bırakmıştı. Geçtiğimiz gün Hatay merkezli olduğu belirtilen iki yeni depremin ardından iletişim kesintisi de tekrar baş gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük tepki gören operatör şirketleri, artık bu tarz durumlar için önlem aldıklarını açıklamış olsalar da geçtiğimiz günkü deprem aynı durumu tekrar yaşattı.

Operatörler Bir Kez Daha Sınav Verdi

Depremin ardından yaşanan iletim kesintisi bölgedeki hızla başlayan arama kurtarma çalışmalarını da büyük ölçüde etkiledi. İnsanlar yeniden yakınlarıyla ve ekiplerle iletişim kurmakta zorlandı.

Henüz bölgedeki operatör şirketlerinden bir açıklama olmasa da gelecek süreçte de bu tarz birçok deprem beklendiğinden, bu iletişim sorununu çözecek ne gibi çözümlere gidileceği şimdilik belirsiz ancak gelecek süreçte hep birlikte göreceğiz.