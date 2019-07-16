'Hava Fotoğrafı Çekim Uçakları' Göreve Hazır

Harita Genel Müdürlüğü'nün havandan çekimler yapmak amacıyla ihtiyaç duyduğu uçakların temin edilmesi için özel bir proje başlatılmıştı. Proje beklenenden 3 ay erken tamamlandı ve Hava Fotoğrafı Çekim Uçakları (HAFÇU) Harita Genel Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) verdiği bilgilere göre, HAFÇU için 22 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) bir sözleşme imzalanmıştı.

3 Ay Erken Teslim Edildi

Sözleşmeye göre, uçakların 1 Ağustos 2019’da teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak TUSAŞ mühendislerinin ve teknisyenlerinin yoğun çalışmaları sayesinde proje beklenenden erken tamamlandı. Uçaklar normal teslim tarihinden 3 ay önce 26 Nisan’da teslim edildi.

HAFÇU’nun kamera modifikasyonlarını gerçekleştiren TUSAŞ, aynı zamanda projenin lojistik faaliyetleri başta olmak üzere, tüm ağır bakım ve onarım görevlerinden de sorumluydu.

Kameraların entegre edilmesinin ardından uçuş testlerine başlayan TUSAŞ, bu testleri de başarıyla geçti ve HAFÇU’ları göreve hazır bir şekilde Harita Genel Müdürlüğü’nün hizmetine sundu.