Hava Kirliliği Avrupa'da Yılda 300 Binden Fazla İnsanı Öldürüyor

Paylaşılan bir rapora göre hava kirliliği Avrupa'da her yıl yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Yayımlanan rapor, hava kirliliğinin tehlikeli bir boyutta olduğunu gözler önüne serdi. Rapor ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Hava Kirliliği Avrupa'da Çok Tehlikeli Bir Boyuta Ulaştı

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından paylaşılan rapora göre Avrupa'da her yıl 300 binden fazla insan hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor. AÇA'nın yaptığı araştırmaya göre bu ölümlerin en az yüzde 58'lik kısmı yani yaklaşık olarak 178 bini önlenebilirdi. Avrupa Birliği ülkelerinin Dünya Sağlık Örgütünün hava kalitesi yönergelerine uymadığı belirtildi.

Yayımlanan rapor, 2019 yılında Almanya'da 53 bin 500, İtalya'da 49 bin 900, Fransa'da 29 bin 800 ve İspanya'da ise 23 bin 300 kişi hava kirliliği nedeni ile hayatını kaybetti. Nüfusa oranla en fazla ölümün meydana geldiği ülke ise 39 bin 300 ölümle Polonya oldu.

İnce partikül maddenin yanı sıra 40 bin 400'den fazla kişinin nitrojen dioksit, yaklaşık olarak 16 bin 800 insanın ise ozon nedeni ile hayatını kaybetti.

AÇA'da yönetici olarak çalışan Hans Bruyninckx, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bruyninckx, daha temiz ısıtma, tarım ve sanayiye yatırım yapmanın tüm Avrupalılar ve özellikle en savunmasız olan kişiler için daha iyi sağlık, üretkenlik ve yaşam kalitesini sağlayacağını söyledi.

Hava kirliliğine yönelik önemli bilgiler paylaşan Bruyninckx, söz konusu yatırımların hayat kurtaracağını ve aynı zamanda karbon nötr ve biyoçeşitlilik hedeflerine ulaşmayı hızlandıracağını ifade etti.

Daha önce yapılan araştırmalar, hava kirliliğinin Avrupa bölgesindeki en büyük çevre sağlığı tehdidi olduğunu ve 1990'lı yıllarda bir milyondan fazla insanda kalp hastalıkları, felç, akciğer hastalıkları ve kansere neden olduğunu gözler önüne sermişti.

Kıta genelinde bazı zorunlu yönergeler sayesinde bu tür ölümlerin sayısı çok ciddi ölçüde azaldı. Öyle ki 1990'lı yıllarda 1 milyondan fazla olan ölüm sayısı, 2005 yılında yaklaşık olarak 450 bine kadar düştü. Bu miktar, 2019 yılında 300 bine kadar geriledi ancak ölüm sayısı hala oldukça yüksek.