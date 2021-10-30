Araştırma: Hava Kirliliği Sperm Sayısını Azaltabilir

Yapılan son araştırmaya göre hava kirliliği sperm sayısını azaltabilir. Soluduğumuz hava üreme sistemi sağlığına zarar verebilir. Ancak fareler üzerinde yapılan deneyler kısırlığın önüne geçilebileceğini gösteriyor.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki bilim adamları, kirli havayı solumanın sperm sayısının azalmasına neden olabileceğini buldu.

Environmental Health Perspectives dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar hava kirliliğinin farelerde beyin iltihabına neden olduğunu ve bunun da hayvanlar arasındaki beyin ve üreme sistemi bağlantılarından dolayı canlılarda sperm sayısının azalmasına neden olduğunu buldular. .

Araştırmacılar, beyin iltihabına neden olabilecek bir proteinden yoksun fareler yetiştirdi. Daha sonra hayvanların sperm sayılarını test etmeden önce mutant fareleri ve normal fareleri kirli havaya maruz bıraktı. Araştırmacılar, normal farelerde olduğu halde mutant farelerin spermlerini azaltmadığını keşfetti.

Bilim adamları, hava kirliliğinin özellikle normal farelerin açlık, susuzluk ve seks gibi temel işlevleri kontrol eden hipotalamusunda sorunlara neden olduğuna inanıyor.

Çalışmanın baş yazarı ve üniversitede tıp profesörü olan Zhekang Ying açıklamasında şunları ifade etti:

"Bulgularımız, hava kirliliğinden kaynaklanan hasarın -en azından sperm sayısında- farelerin beyinlerindeki tek bir iltihaplanma belirteci kaldırılarak giderilebileceğini gösterdi ve bu, hava kirliliğinin doğurganlık üzerindeki etkilerini önleyebilecek veya tersine çevirebilecek tedaviler geliştirebileceğimizi düşündürdü."

Hava Kirliliği Sperm Sayısını Azaltabilir mi?

Bulgular insanlara taşınırsa, araştırmacılar keşiflerinin kısırlık için tedavilerin yanı sıra hava kirliliğinin neden olduğu çok çeşitli diğer koşulların geliştirilmesine yol açabileceğini umuyor.

Üniversitede kardiyoloji araştırma direktörü Charles Hong açıklamasında, "Bu bulguların doğurganlıktan daha geniş etkileri var, çünkü yüksek tansiyon, diyabet ve hava kirliliğine bağlı beyin iltihabından kaynaklanabilecek kalp hastalığı gibi birçok durum var." dedi.

Uzmanlar bu çalışmayı geliştirebilirse, hava kirliliğinden orantısız şekilde etkilenen popülasyonlara yardımcı olabilir.

Aslında çok sayıda araştırma, düşük sosyoekonomik statüye sahip toplulukların, kirliliğin etkilerini en çok hisseden topluluklar olma eğiliminde olduğunu ve bunun daha fazla hastalık ve ölümle sonuçlandığını bulmuştu.

Okulun dekanı ve araştırmaya dahil olmayan Albert Reece, "Çevre kirliliği, yoksul veya beyaz olmayan bazı kişilerin daha fazla maruz kalma nedeniyle sağlıkla ilgili daha ciddi koşullarla karşı karşıya kalma eğiliminde olduğu bir eşitlik sorunudur” dedi.