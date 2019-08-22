Hava Kirliliği ve Akıl Hastalıkları Arasında Şaşırtan Bağlantı

ABD’li ve Danimarkalı uzmanların yaptığı yeni bir araştırma, hava kirliliği ile akıl hastalıkları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. Buna göre, çocuk yaşlarda maruz kalınan hava kirliliği, şizofreni, depresyon ve bipolar bozukluk gibi rahatsızlıkları tetikliyor.

Chiago Üniversitesi uzmanları ve Danimarkalı uzmanlardan oluşan bir ekip, ABD’de 151 milyon ve Danimarka’da 1,4 milyon kişinin sağlık sigortası verilerini inceledi. İnceleme sonucunda hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasında önemli bir bağlantı olduğu tespit edildi.

AA’nın haberine göre, akıl hastalıkları şikayetlerinin alındığı bölgelerde ABD Çevre Koruma Ajansı’nın 87 potansiyel hava kirleticisi ölçümleri incelendi. Sonuçta, ABD’de hava kalitesinin en yüksek olduğu bölgelere kıyasla, hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde bipolar bozukluğun yüzde 27 ve ağır depresyonun da yüzde 6 oranında arttığı görüldü.

Ayrıca Danimarka’da da 1979-2002 yılları arasında doğan 1.4 milyon kişinin sağlık verileri incelendi. Söz konusu verilere göre, en fazla hava kirliliğine rastlanan bölgelerde yaşayanlara kıyasla, ülkede hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluk oranlarının yüzde 29, kişilik bozukluğu oranlarının yüzde 162 ve ağır depresyon oranlarının da yüzde 50 artış gösterdiği belirlendi.

Araştırma ekibinde görev alan Atif Khan, "Ekonomik ve sosyal açıdan pahalıya mal olan bu nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar fiziksel ortamla ilişkili görünüyor." diye konuştu.

Çalışmanın ayrıntıları PloS Biology adlı dergide yayımlandı.