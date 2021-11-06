Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemi SİPER Ateşlendi (Video)

Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için atış testi gerçekleştirildi. Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen sistem, testi başarıyla geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sistemin ateşlendiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Gerçekleştirilen teste dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yerli Hava Savunma Sistemi SİPER'in Testi Başarıyla Sonuçlandı

SİPER isimli uzun menzilli hava savunma sisteminin atış testi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçekleştirilen teste dair önemli bilgiler paylaştı.

Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter üzerinden sistemin ateşlendiği görüntülerin yer aldığı bir video da paylaştı. Demir tarafından paylaşılan videoyu aşağıda yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz #SİPER’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık.🚀



2023 yılında envantere almayı planladığımız SİPER ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz. pic.twitter.com/Nr4lmq9H4h — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 6, 2021

İsmail Demir, "Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper'e doğru hedeflerimize yürüyoruz" ifadelerinik ullandı.

Demir, "SİPER yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. SİPER hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliği ile geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına olanak tanıyacak. ASELSAN'ın web sitesinde söz konusu sistem ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunmasının sağlanmasına imkan verecektir. Proje ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülmektedir."

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