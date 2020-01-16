Hava Taksi Girişimine Toyota'dan Devasa Yatırım

Dünyanın en büyük araba tedarikçilerinden bir tanesi olan Japon üretici Toyota, ABD merkezli uçan taksi girişimi Joby Aviation için yatırım kararı aldı. Şirket, yaptığı resmi açıklama ile uçan taksi girişimine 394 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu.

2009 yılından bu yana hava taksi konusunda çalışmalar yürüten Joby Aviation, ABD hükumetinden büyük destekler almıştı. Son olarak Uber ile anlaşma imzalayarak, ABD'nin çeşitli yerlerinde uçan taksi hizmeti vermeye başlayan Joby, Toyota'nın desteğini almayı başardı.

Toyota uçan araba konusunda öncü şirketlerden biri olmasının yanı sıra ciddi yatırım ayıranlar arasında da ilk sıralarda geliyordu. Uçan arabaya ilgisini asla gizlemeyen Japon devi, ilk ciddi adımlarından birini Joby yatırımıyla atmış oldu.

Yatırımın ardından Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Tomoyama’nın Joby yönetim kuruluna katılacağı belirtilirken, Toyota CEO’su ve Başkanı Akio Toyoda da yatırımla ilgili, “Müşterilerimizi hem karada şimdi de hava da istedikleri yere ulaştırmayı umuyoruz” dedi.