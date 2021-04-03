Hava Yolu Şirketi Siber Saldırıya Uğradı: Kredi Kartı Bilgileri Ele Geçirildi!

Hava yolu şirketi siber saldırı ile karşı karşıya kaldı. Air India isimli şirkete düzenlenen saldırı sonucunda 2011 ile 2021 yılları arasında uçuş yapan kişilerin kişisel bilgileri ele geçirildi. Kişisel bilgiler arasında kredi kartı bilgilerinin de yer alması endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı.

Hava Yolu Şirketi Siber Saldırıya Maruz Kaldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Yeni Delhi'de yer alan uluslararası hava yolu şirketi Air India'nın saldırıya uğradığını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanları, 24 Şubat 2021 tarihinde şirketin hizmet sağlayıcısı SITA Passenger Service System Inc'e siber saldırı düzenledi.

Düzenlenen saldırı ile beraber 26.08.2011 – 20.02.2021 tarihleri arasında sık uçuş gerçekleştiren kişilere ait kişisel veriler ele geçirildi. Ele geçirilen veriler arasında kişilere ait id, üyelik durumu, kullanıcı adı, toplanılan uçuş puanı, üyelik seviyesi, e-posta adresi, telefon, uçuş kodu, doğum tarihi, cinsiyeti, genel bilgiler, kredi kartı bilgileri yer alıyor.

KVKK tarafından konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde: