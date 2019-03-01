Havadaki Karbondioksit Kömüre Dönüştürüldü

Avustralya’da çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, havadaki karbondioksiti kömüre dönüşmenin yolunu bulduklarını duyurdular. Yaptıkları deneyde özel bir sıvı metali kullanarak havadaki karbondioksiti çevirdiklerini söyleyen bilim insanları, hava kirliliğini çözme yolunda önemli bir adım attılar.

Avustralya Kraliyet Melbourne Teknoloji Enstitüsü (RMIT) bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, deneylerinde yüzeyi elektrolit kaplı özel bir sıvı metali katalizör olarak kullanarak, havadaki karbondioksiti kömür haline getirdiler. Bunun için laboratuvar tabağını iletken sıvı metalle kaplayan bilim insanları, sıvıyı yükleyerek oda sıcaklığında karbondioksitin pul halinde katılaşmasını sağladılar.

RMIT araştırmacısı Torben Daeneke, "Her ne kadar zamanı geriye çeviremesek de atmosferdeki karbondioksidi kömüre dönüştürüp yeniden toprağın altına gömmek emisyon saatini geri almayı sağlayabilir." ifadesini kullandı. Karbondioksidin ancak çok yüksek basınç altında gaz halinden katı hale dönüştürülebildiğine işaret eden Daeneke, oda sıcaklığında kullanılabilen tekniğin endüstriyel maliyetinin düşük olacağını vurguladı. Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Henüz deney aşamasında olan bu tekniğin, havadaki karbondioksiti dönüştürmek için de kullanılabileceğinin altını çizen Daeneke, ilerleyen günlerde yapacakları çalışmalar ile daha büyük ölçekli dönüştürmeleri gerçekleştirmek istediklerini belirtti.