Havadaki Küçük Partiküller Ani Kalp Krizlerine Neden Oluyor Olabilir

Yeni bir araştırma, havadaki küçük partiküllerin ani kalp krizlerine neden olabileceğini ortaya sürüyor. Araştırmacıların The Lancet Public Health'de yayınladığı çalışma, insan saçı genişliğinden 25 kat daha küçük partiküllerin kolayca solunabileceğini belirtiyor ve solunduğunda bu partiküller, otoimmün hastalıklar ve kalp yetmezliği dâhil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabiliyor

Araştırmacılar, Singapur'da Temmuz 2010 ile 2018 arasında 18.000'den fazla hastane dışı kalp krizi vakasıyla bağlantılı kirlilik seviyelerini takibe aldılar. İstatistiksel analize dayanarak araştırmacılar 492 vakayı PM2.5 olarak bilinen bir parçacığın yoğunluk seviyesiyle ilişkilendirdiler. Bu bulgulara dayanarak araştırmacılar PM2.5 düzeylerinin ani kalp krizi olasılığının artmasına neden olabileceğine inanıyor.

PM 2.5 Kirliliği Ani Kalp Krizlerinin Temel Nedeni Olabilir

Bu çalışma elbette sadece gözlemden ibaret. Bu, ani kalp krizleri ile PM2.5 kirliliği seviyeleri arasındaki ilişkinin gerçekte ne anlama geldiği konusunda yalnızca iddialardan ibaret olsa da araştırma daha fazla ilgi ve kanıt kazanırsa bu kirlilik seviyelerinin Dünya'nın geleceğinde artacağı göz önünde bulundurulduğunda yaşanacaklar hepimizi korkutacak seviyede olabilir.

Araştırmacılar hava kirliliğindeki azalmaları test ettiler ve metreküp başına 1 mikrogram damlanın, ani kalp krizlerinde %8'lik bir azalmayla ilişkili göründüğünü keşfettiler. Metreküp başına 3 mikrogramlık bir düşüş %30'luk bir azalmayı sağladı.

Hava kirliliği veya yediğimiz yiyecekler gibi şeyler ile kalp krizi olasılığı arasındaki ilişkilendirmelerle ilk kez karşılaşmıyoruz. Tüm bunların tesadüf olması mümkün ancak veriler PM2.5 ile ani kalp krizleri arasında bir korelasyona işaret ediyor gibi görünüyor.