Havadan Selfie Çekmeye Hazır Mısınız? - AirSelfie İnceleme #CES2020

CES 2020'de görücüye çıkan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sosyal medyada oldukça ilgi gören ve havadan selfie çekebilen drone'a yakından bakıyoruz. AirSelfie isimli drone'un tüm özelliklerini sizlere aktarıyoruz.

Mobil uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebilen drone tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hemen aşağıda yer alan videodan AirSelfie isimli drone'un tüm teknik özelliklerini ve nasıl çalıştığını öğrenebilirsiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'den videolarımız gelmeye devam edecek. YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!