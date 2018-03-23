Havadan Su Üreten Cihaz Geliştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi’nden araştırmacılar, en kurak iklimlerde dahi havadaki nemi suya dönüştürebilen bir cihaz geliştirdi. Arizona, Tempe'de test edilen teknoloji, temiz su sıkıntısı yaşayan bölgelerin yardımına koşabilir.

Dünyanın dörtte üçü su ile kaplı olmasına rağmen yine de dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri günlük olarak temiz suya ulaşım konusunda zorluk çekiyor. Zira dünyamızda bulunan suların içilebilir olarak tanımlanabilen kısmı yüzde 1’lik bir oranın bile daha altında.

Dünya genelindeki su sorununa bir çözüm bulabilmek adına sınırsız temiz su temini sağlayacak yeni teknolojiler üzerine farklı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de MIT ve Kaliforniya Berkeley Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Araştırma ekibi, yüzde 50 nem veya yüksek enerji girdisi gerektiren cihazların aksine, enerjiye ihtiyaç duymadan pasif olarak çalışan ve yüzde 10 gibi düşük nem oranına sahip yerlerde dahi verim alınabilen bir teknoloji geliştirdi.

Cihaz, "MOF" olarak adlandırılan metal-organik bir malzeme yapısına sahip. Sert iklim veya altyapı eksikliği nedeniyle temiz içme suyuna erişimin olmadığı bölgelerde kullanılması planlanan cihaz, içindeki gözeneklere bağlı moleküllerden oluşuyor.

MOF adındaki malzeme yapısı sayesinde havadan su üreten ve gece boyunca gözeneklerinde saklayabilen cihaz, Arizona çölünde dahi çalışabileceğini gösterdi. Üretilen suyu kirlilik açısından test eden ve içilebilir raporu veren araştırmacılar, sistemi büyütmek ve daha verimli hale getirmek istiyorlar.