Havalimanında Araçları Robotlar Park Edecek

Stan adındaki robot sayesinde havalimanlarındaki otopark sorunu devri artık kapanıyor. Otonom olarak çalışan Stan, aracınızı havalimanına geldiğinizde sizden teslim alıyor ve daha sonra en uygun park yerine park ediyor.

Tekrar havalimanına geri dönüş yaptığınızda da vale robot aracınızı kolayca size teslim ediyor. Tekerlek tabanlı olarak çalışan robot Stan, şu anda İngiltere'nin en işlek havaalanlarından biri olan Gatwick Havalimanı'nda hizmet vermekte.

Fransız robot firması Stanley Robotics tarafından inşa edilen Stan, araçların şeklini ve boyutunu analiz etmek için sensörler kullanmakta ve bu sensörler sayesinde araçları dikkatlice taşımakta.

Mobil Uygulamadan Randevu Alınabiliyor!

Stan hakkında yapılan açıklamalarda özel bir mobil uygulamanın yapıldığı ve bu mobil uygulama sayesinde aracınızı bırakacağınız zamanı belirleyerek otoparkta yer ayrılabileceği söylendi. Ayrılan yer sonrasında havalimanına ulaştığınızda kolayca Stan'e araçların teslim edilebildiği duyuruldu.

Ayrıca havalimanına dönüş yaptığınızda mobil uygulama üzerinden robota haber verilebileceği bu sayede beklemeden araçların teslim alınabileceği de açıklandı.

Sizler otonom olarak çalışan vale robot hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Stan robot ülkemizdeki havalimanlarında da kullanılabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!