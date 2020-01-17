Havalimanında Uçuş Bilgi Ekranına PS4 Bağladı ve Oynadı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Portland Uluslararası Havalimanı'nda bir yolcu uçağının geç kalması üzerine Playstation 4'ü uçuş bilgi ekranına bağlayarak oynamaya başladı.

Uçuş Bilgi Ekranına PS4 Bağlayıp Oynadı

Uçakların rötar yapması hemen hemen tüm yolcuların canını sıkmakta. Uçağı rötar yapan adam havalimanında bulunan uçuş bilgi ekranının kablosunu söktü ve yerine PlayStation 4'ün kablosunu taktı. PlayStation 4'den Apex Legends oynamaya başlayan adam tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Havalimanında yer alan görevliler yaşanılanların ardından oyun oynayan adamın yanına geldi. Oyun oynayan adam gelen yetkilere kibarca "oyun bitsin ondan sonra çıkartabilir misiniz PS4'ü?" dedi. Ekipler oyun oynayan adamın teklifini reddetti ve PS4'ün fişini çekti. Havalimanı Sözcüsü Kama Simonds, olay hakkında açıklama yaptı. Havalimanında bunun yapılmayacağı söyleyen sözcü, monitörlerin bağlantılarının çıkarılmaması gerektiği belirtti.

Sizler adamın uçuş bilgi ekranına PS4'ü bağlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Uçağınız rötar yapsaydı ve PS4 yanınızda olsaydı böyle bir hareket yapar mıydınız? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!