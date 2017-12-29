Havalimanında Wi-Fi Dönemi Başlıyor

'Yasaklar ülkesi' olarak bilinen Kuzey Kore, beklenmedik bir yeniliğe gidiyor ve Pyongyang havalimanına Wi-Fi ekliyor. Ancak yine de ülke yönetimi bu Wi-Fi bağlantısını bir hayli kısıtlı tutuyor ve pahalı ücretlendirmede bulunuyor. Herkes tarafından kullanılamayan Wifi bağlantısı, sadece bazı uluslararası gezginlere ve uluslararası çalışan diplomat kişilere açık.

Eric Talmadge tarafından yazılan habere göre, havalimanının Wifi bağlantısı bir balon yardımıyla sağlanıyor. Balonun içerisinde yer alan sistem sayesinde Kuzey Kore internet bağlantısını kurmakla uğraşmıyor ve bağlantının hacklenmesini de önlemiş oluyor. Zaten çok fazla kişi tarafından kullanılamayacak olan Wifi bağlantısı, herkesin cihazında görünüyor ancak girişe izin verilmiyor.

Pyongyang havalimanının uluslararası geçiş bölümüne sağlanan Wifi, gezginler ve bazı ülke diplomatlarına sunuluyor. Hatta Wifiye bağlanılması için ilk olarak pasaport numarasının verilmesi ve numaranın kabul görmesi gerekiyor. Daha sonra ise kullanıcı adı ve şifre alarak Wifi bağlantısı sağlanıyor. Ayrıca Wifinin 30 dakikasının 2 dolarlık bir fiyat ücretine tabi olduğu belirtiliyor.

Talmadge haberin detaylarında wifiye bağlanamadığını ve görevlilerin yardımıyla 2 dolarını geri aldığını ifade etti. Havalimanındaki görevlinin görevini iyi yerine getirdiğini söyleyen Talmadge, Kuzey Kore'deki wifinin sadece temsili olduğunu düşünüyor.