Havana Pistinin Gösterildiği Yeni GRID Videosu Yayınlandı

Need for Speed serisinin yeni oyunu kadar büyük bir merakla beklenen sil baştan yapım GRID için geliştirilme aşaması devam ediyor. Serinin yeni oyunu 11 Ekim 2019 tarihin PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Codemasters GRID için yakın bir zaman önce yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Oyun Yönetmeni Chris Smith ve Topluluk Yöneticisi Chris Groves ikilisinin de yorumlarıyla yer aldığı videoda resmi 2018 IMSA WeatherTech Sports Car Championship yarış arabalarını da görebiliyoruz.

Videoda oyun ile ilgili birçok özelliğe değiniliyor. Öncelikle aktarılan ilk önemli bilgiye göre yeni GRID oyununun kariyer modundaki tüm yarışları oynamak zorunda olmayacağımız. Geliştiriciler bu moddaki yarışlardan % 60 kadarına katılımanın yeterli olacağını belirtiyorlar ama bütün yarışları yaptığımız takdirde birbirinden güzel ödüller olacakmış.

Oynanış videosu sırasında, tercih ettiğimiz takdirde oyundaki takım arkadaşımız olabilecek yapay zeka karakterlerinden Nick Whittle da gösteriliyor. Geliştiriciler bu karakteri takımımıza almamızı da önermeden geçmiyorlar ama olursa sonradan performansını beğenmezsek, ki her karakter yer yarışta üstün performans gösteremiyor, takımdan çıkartıp yerine başka birini alabilmek de mümkün olacak. Bununla birlikte her takım arkadaşının da farklı bir karakteristiği olacakmış. Yani iyi yarışıyor olmasına rağmen bizi sevmeyenlerle de karşılaşacakmışız. Önemli olan yarış sırasındaki performansı olacağı için katlanmaktan başka çaremiz olmayacak. Tabii ki hem bizi seven hem de iyi yarışan birisini bulamadığımız sürece.

Videonun ilerleyen kısımlarında GRID oyunundaki Nemesis sistemini de görebiliyoruz. Bildiğiniz gibi bu sistem, yarış sırasında rakiplerinize karşı sergileyeceğiniz sert tutuma bağlı olarak sizden intikam almalarına olanak tanıyor.

Ünlü yarış pilotu Fernando Alonso'nun da gördüğündüğü yeni oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.