Havayı Temizleyen Çevreci Otobüs Hizmete Başladı

İngiltere’de oldukça sıra dışı bir proje hayata geçirildi. Havayı temizleyen bir otobüs Southampton kentinde göreve başladı. Otobüs, üzerine monte edilen bir filtre sayesinde gittiği yerlerde havayı temizleyebiliyor.

Dizel otobüs, hareket ettikçe daha fazla temiz hava çıkarıyor ve arkadaki hava öndekinden daha temiz oluyor. Çünkü otobüsün özel olarak tasarlanan filtresi, havadaki son derece küçük parçacıkları bile çekebiliyor.

BBC'nin haberine göre, otobüslerin işletmecisi Go-Ahead grubunun CEO'su David Brown, Southampthon’ı, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hava kirliliği tehlike sınırlarında olan kentler listesinde yer aldığı için özellikle seçtiklerini söyledi. Brown, denemenin başarılı olması halinde 5 binden fazla otobüste bu sistemi kuracaklarını ifade etti.

Southampton aynı zamanda İngiltere hükümetinin hava kirliliğini azaltma projeleri geliştirdiği 5 kentten biri olarak da dikkat çekiyor.

3 Ay Boyunca Denenecek

Çevreci otobüs şu anda deneme sürecinde bulunuyor. Southampton Belediyesi yetkilileri, 3 aylık deneme süresinden sonra hava kirliliği ölçümlerinin karşılaştırılacağını belirtiyor. Uygulamaya devam edilip edilmeyeceğine ise karşılaştırma sonuçlarına göre karar verilecek.

Hava Kirliliği Ciddi Bir Sorun

Hava kirliliği, İngiltere’de ve dünyada önemli bir sorun olarak görülüyor. İngiltere Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre hava kirliliği, insanların ortalama yaşam beklentisini 6 ay düşürüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ise, hava kirliliği nedeniyle dünya genelinde her yıl 4 milyon 200 bin erken doğum gerçekleşiyor.